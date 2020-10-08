"Химик" с победы стартовал в Суперлиге Париматч: результаты 8 октября

В четверг, 8 октября, матчем в Южном продолжился чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

На паркете ФСК "Олимп" местный "Химик" добыл уверенную победу над новичком турнира – БК "Тернополь" (80:64).

Усилиями Эйверила Угба, попавшего несколько трехочковых и в целом выглядевшего более чем здорово против своей бывшей команды, Тернополь повел в счете и хорошо начал матч. Однако к концу первой четверти ситуация на паркете выровнялась, после чего хозяева потихоньку стали перемалывать своего соперника, пишет ПБ.

С фол-траблом сел на скамейку Эдриан Боуи, а Салливан, Нельсон и Вашингтон принялись методично выигрывать свои микродуэли под чужим кольцом. По сути, уже во второй четверти южненцы не только вернули себе инициативу, но и создали главный запас — Тернополь так и не остановил нападение Химика, а свои атаки успешно развивал в лучшем случае через раз.

Поведя +12 к перерыву, дальше парни Виталия Степановского инициативы уже не теряли, спокойно контролировали ход встречи и довели ее до крайне убедительной победы, смазав как тренерский дебют в Суперлиге Дмитрию Забирченко, так и всей тернопольской организации.

"Химик" – "Тернополь" 80:64 (20:22, 26:12, 19:19, 15:11)

Химик: Ковляр (6), Рябчук (9), Мироненко (6 + 4 подбора), Войналович (9 + 7 подборов), Нельсон (16 + 5 подборов + 5 передач) — старт; Марченко (4), Вашингтон (4), Салливан (18 + 9 подборов), Зотов (7 + 4 передачи), Рахимшаиков, Козак, Клевзуник (1).

Тернополь: Боуи (0 + 3 подбора + 4 потери), Кольченко (6 + 6 передач), Уорд (10 + 5 подборов), Агафонов (9 + 7 подборов), Угба (28 + 9 подборов + 6 потерь) — старт; Буренко (2), Кальниченко (4), Тищенко (1), Подковыров, Головчик, Шиманский, Бережной (4).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября "Химик" в сенсационном финале Кубка Украины по баскетболу обыграл днепровский "Днепр" и второй раз в своей истории выиграл трофей.