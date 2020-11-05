Победа в Одессе: результаты Суперлиги Париматч 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч состоялись очередные два поединка регулярного сезона.

В Южном местный "Химик" не имел проблем с МБК "Николаев" (84:76), а в Одессе местный клуб нанес очередное поражение "Черкаським Мавпам" (71:80).

У южненцов вернулись три игрока ротации, что и помогло ему переиграть "Николаев", потерявшего двух лидеров команды.

Без Кита Омоэры, Макса Конате и Валентина Берестнева на тренерской скамейке "Николаев" имел вполне ограниченный ресурс против "Химика," у которого вернулись в строй Виталий Зотов, Денис Клевзуник и Вадим Козак (зато не было в заявке Андрея Мироненко).

В этой ситуации "корабелы" достойно провели первую четверть, которую выиграли с минимальной разницей, но во второй десятиминутке преимущество Химика в сыгранности и габаритах дало о себе знать. Эдриен и Адедиран не смогли остановить в трехсекундной зоне ни Салливана, ни Нельсона, за счет чего Химик тут же оторвался в счете, сообщает ПБ.

Всю вторую половину Виталий Степановский старался держать на паркете трех больших, а его николаевский оппонент Денис Роздобудько защищался "зоной", провоцируя "Химика" на дальние броски. Идея работала неплохо, но в ключевые моменты и Зотов, и Клевзуник, и, конечно же, Марченко, свои мячи попали.

Химик удержал разницу, чуть просев лишь за 3-4 минуты до конца заключительной четверти. Однако до реальной интриги Николаев, при всех усилиях проведшего отличный матч Дарнелла Эджа, не дотянул.

Вполне уверенная победа южненцев, которые продолжают подниматься по турнирной таблице после серии поражений.

"Химик" – МБК "Николаев" 84:76 (17:20, 27:14, 22:19, 18:23)

Химик: Ковляр (6), Марченко (13), Клевзуник (7), Нельсон (30 + 9 подборов + 5 передач), Вашингтон (5 + 8 подборов) – старт; Салливан (14 + 11 подборов + 5 передач), Зотов (9), Козак.

Николаев: Хохоник, Эдж (26), Заплотинский (2 + 8 подборов), Эдриен (19 + 7 подборов), Кушниров (7) – старт; Боном (12 + 7 передач), Боднар, Дубоненко (0 + 3 подбора), Адедиран (12 + 8 подборов).

В Одессе подопечные Максима Михельсона потерпели восьмое поражение подряд.

БК "Одесса" – "Черкаськи Мавпы" 80:71 (19:17, 24:20, 20:17, 17:17)

БК Одесса: Заец (2), Кондраков (10 + 5 передач + 5 потерь), Носков (13 + 6 подборов), Новиков (13 + 5 подборов), Браун (4) – старт; Блэйлок (17), Прокопенко (15 + 4 потери), Давидюк (4), Артамонов (2 + 9 передач), Найко.

Черкасские Мавпы: Попов (0 + 5 передач + 4 потери), Кобец (29 + 5 потерь), Конев (13 + 4 передачи + 4 перехвата + 5 потерь), Хаджифейзович (6), Скапинцев (11 + 5 подборов) – старт; Сергеев (6 + 5 подборов), Дзюба (4), Ткаченко (2), Товкач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября все баскетболисты киевского "Будивельника" получили положительные результаты тестов на коронавирус.