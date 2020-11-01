"Киев-Баскет" победил в битве лидеров Суперлиги Париматч: результаты 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные четыре поединка в Суперлиге Париматч.

Центральной стала игра в Каменском, где "Киев-Баскет" добыл восьмую победу подряд, обыграв местный "Прометей" 71:81.

Команда Айнарса Багатскиса до сих пор не знает горечи поражений в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

"Прометей" – "Киев-Баскет" 71:81 (16:20, 18:20, 16:22, 21:19)

Прометей: Лукашов (8 + 6 передач), Липовый (7 + 4 передачи), Беликов (10), Петров (8 + 8 подборов + 4 передачи), Майерс (25 + 7 подборов + 3 перехвата) - старт; Сидоров (7), Стефенс (4), Рид (2), Луценко.

Киев-Баскет: Янг (8), Мишула (9), Близнюк (17 + 5 подборов + 4 перехвата), Джейкобсон (11 + 5 подборов + 2 блок-шота), Коренюк (4 + 8 подборов) - старт; Мэйси (18), Павлов (11 + 7 подборов + 2 блок-шота), Крутоус (3), Ковалев.

В Днепре рывок хозяев 22:0 на стыке третьей и четвертой четвертей сыграл ключевую роль в матче против "Одессы" (84:72)

Первая половина матча неожиданно превратилась в безуспешную погоню Днепра за Одессой. Юрий Кондраков и Дилэйни Блэйлок исправно набирали очки в основном за счёт индивидуального мастерства. А Денис Носков и Вадим Прокопенко агрессивно шли в "краску", вынуждая оппонентов фолить и точно пробивая штрафные. При этом у стартовой пятёрки хозяев совершенно не заладилась игра в нападении. Генри Дугат и Джаред Террелл одновременно выдали по худшей игре в сезоне, а первый вообще так ни разу и не забил до конца встречи. Не сразу изменил положение и выход Иссуфа Санона, с ходу организовавшего ударный отрезок, сообщает ПБ.

Но в третьей четверти ситуация кардинально изменилась. Днепряне стали намного эффективнее обороняться, основательно прихватив лидеров гостей, и полностью взяли под контроль "краску". В последние 4 минуты они провели мощный рывок 14:0, забивая на любой вкус, и перехватили инициативу. А уже на первой минуте заключительного периода два подряд трехочковых Григория Коломойского окончательно добили одесситов.

"Днепр" – "Одесса" 84:72 (16:17, 18:22, 26:13, 24:20)

Днепр: Дугат (8 передач), Террелл (4), Закурдаев (5), Тимофеенко (10 + 5 подборов + 4 передачи), Кравцов (2 + 5 подборов) — старт; Коломойский (12), Шундель (11 + 5 передач), Корниенко (4), Вячеслав Бобров (12 + 8 подборов + 7 передач + 2 блок-шота), Санон (16 – 5 потерь), Глебов (8)

Одесса: Кондраков (16 + 4 передачи – 7 потерь), Заец (2), Носков (9 + 12 подборов – 4 потери), Новиков (7 + 5 подборов), Рамел Браун (6 + 5 передач) — старт; Найко (2), Давидюк (4), Блэйлок (18 + 10 подборов), Вадим Прокопенко (8 + 6 подборов)

В Запорожье ротацией в шесть человек и без главного тренера местные баскетболисты сражались до последних секунд, но все-таки уступили более опытному сопернику из Тернополя (74:81).

Накануне встречи с "Тернополем" ко всем кадровым проблемам "Запорожья" прибавилась болезнь Валерия Плеханова - но и под руководством Станислава Овдеенко одна из главных сенсаций старта сезона Суперлиги очень неплохо смотрелась в поединке с подопечными Дмитрия Забирченко.

Ротацией в шесть человек хозяева "Юности" выиграли первую половину – солировал Джош Форчун, остановившийся в итоге на отметке в 32 балла в графе результативности, - существенно просели в третьей четверти, набрав всего восемь очков за десять минут и на каком-то этапе отпустив Тернополь на "+14" – и всё равно сумели сохранить интригу едва ли не до финальной сирены.

Периодическая небрежность тернопольских баскетболистов при обращении с мячом и сумасшедшая заряженность Якова Титова с Андреем Грицаком на перехват (в общей сложности Запорожье 15 раз отбирало мяч у соперника) сделали четвёртую четверть совершенно непредсказуемой.

Тем не менее, "Тернополь" все-таки выстоял и удержал преимущество. Отчасти потому, что у хозяев отвратительно летело с дальней дистанции (22 из 26 попыток команды из-за дуги оказались неточными) и догонять без трёхочковых попаданий было очень непросто, но решающим в концовке оказался опыт ветеранов западноукраинского коллектива.

Трудовые очки Андрея Агафонова из "краски", перехват и отрыв от Александра Кольченко и попадание со средней дистанции в исполнении Андрея Кальниченко оформили пятую победу дебютанта регулярного чемпионата в восьми уже сыгранных матчах. "Запорожье" после пяти побед уступило второй раз кряду - но предъявлять максимально обескровленной команде какие-то претензии было бы попросту глупо.

"Запорожье" – "Тернополь" 74:81 (16:18, 27:20, 8:22, 23:21)

Запорожье: Кэффи (12 + 5 подборов + 6 передач), Титов (2 + 6 перехватов), Форчун (32), Мальчевский (13), Грицак (11 + 10 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота) - старт; Сизов (4), Соколенко.

Тернополь: Боуи (12 + 6 подборов + 6 потерь), Кольченко (12 + 7 передач), Кальниченко (11 + 10 подборов), Агафонов (10 + 5 подборов), Угба (15 + 10 подборов + 2 блок-шота) - старт; Буренко (12 + 5 подборов + 5 потерь), Сандул (4 + 5 подборов), Головчик (3), Тищенко (2), Подковыров.

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