Драма в Южном: результаты плей-офф Суперлиги Пари-Матч 27 марта

Южненский "Химик" в драматичной борьбе одержал победу над харьковским "Политехником" в первом матче плей-офф Суперлиги Пари-Матч. Подопечные Василия Степановского на своей площадке были сильнее – 83:81.

Южненцы стартовали рывком 7:0, грамотно обороняясь против соперника. Несмотря на то, что гостям удалось прийти в себя и распечатать кольцо соперника, "Химик" продолжал вести в счете и даже сделал разницу более комфортной. Тем не менее, результативные действия в атаке в конце первой четверти позволили "Политехнику" приблизится к сопернику на расстояние 8 баллов.

Химик - Политехник ФБУ

После небольшого отдыха харьковчане существенно прибавили, заставляя соперника ошибаться. Команда Виталия Степановского подсела, позволив харьковчанам приблизится на расстояние дальней атаки. Тем не менее, хозяева не позволили сопернику сравнять счет и перед большим перерывом увеличили свой отрыв до пяти очков.

В дебюте второй половины встречи "Политехник" сумел сравнять счет и, пока "Химик" искал свою игру, харьковчане продолжали куражиться на площадке. Перед заключительной десятиминуткой гости опережали соперника на 7 баллов.

Четвертая четверть вышла очень напряженной. Хозяевам удалось собраться и продемонстрировать характер. Южненцы не просто сократили отставание, но и сумели выйти вперед. Концовка встречи превратились в битву нервов. За секунду до конца игры хозяева имели перевес всего в одно очко, но благодаря нарушению правил со стороны соперника сумели бросками со штрафных добыть важную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Запорожье" одержало первую победу в плей-офф Суперлиги Пари-Матч. На площадке домашнего дворца спорта "Юность" подопечные Валерия Плеханова обыграли "Черкаськи Мавпы" 105:87.

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