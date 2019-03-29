Камбэк чемпиона: результаты плеф-офф Суперлиги Пари-Матч 29 марта

"Черкаськи Мавпы" в невероятном поединке обыграли победителя регулярного сезона - "Запорожье". Действующие чемпионы Украины феерично провели вторую половину встречи, одолев соперника 101:91.

Старт встречи черкасщане откровенно провалили. Чемпионы Украины позволили сопернику чувствовать себе комфортно в трехсекундной зоне. Запорожцы уже в первой четверти сделали разницу +10, но хозяевам удалось сократить свое отставание до четырех баллов.

Черкаськи Мавпы - Запорожье ФБУ

Черкасщане продолжили бороться в дебюте второй десятиминутки, но затем снова начали ошибаться и в итоге отпустили соперника на 15 очков. Тем не менее, Максиму Михельсону до большого перерыва удалось собрать свою команду и помочь ей выровнять игру. "Мавпы" ушли отдыхать, приблизившись к сопернику на расстояние дальней атаки. Дважды пропустив рывки черкасщан 7:0, запорожцы не сумели удержать комфортное преимущество.

Вторую половину встречи чемпионы Украины начали очень уверенно. Воспользовавшись ошибками соперника в атаке, "Мавпы" рывком 10:0 впервые в игре вышли вперед. Невероятно пошла игра у Руслана Отверченко, дальние атаки которого внесли свой вклад в лидерство хозяев. Черкасщане прибавили в защите и в итоге перед заключительной четвертью вели в счете +13.

Концовка для "Мавп" выдалась очень непростой. К оставившему ранее команду Бояркину добавился травмированный Янг. Чемпионы Украины заметно подсели, но на характере сумели удержать победу и сравнять счет серии.

"Черкаськи Мавпы" — БК "Запорожье" 101:91 (22:26, 25:24, 32:16, 22:25)

"Мавпы": Бояркин (2), Отверченко (30 + 5 передач), Кольченко (17 + 7 передач), Липовцев (2 + 4 подбора), Скапинцев (2) — старт; Коукли (21+ 7 подборов), Ткаченко (1), Янг (19 + 5 подборов + 7 передач), Никс (5), Воевода, Чумаков (1), Сергеев (1).

"Запорожье": Холтон (17 + 5 передач), Кондраков (4 + 4 подбора), Мироненко (9), Хилл (15 + 9 подборов + 4 передачи), Прессли (14) — старт; Шевченко (13 + 5 подборов), Овдеенко (2), Трент (15 + 5 передач + 3 перехвата), Буц (2), Титов.

В параллельном поединке "Николаев" в овертайме вырвал победу у "Киев-Баскета". Потрясающий камбэк в заключительной четверти и уверенная игра в пятиминутке позволила хозяевам сравнять счет серии, обыграв соперника 103:94.

"Корабелы" с первых минут пытались взять игру под свой контроль, однако очень быстро отдали инициативу сопернику. Столичные гости повели в счете и, несмотря на сопротивление хозяев, не позволяли им восстановить равновесие. Преимущество "Киев-Баскета" было небольшим, однако настроенные на успех подопечные Евгения Мурзина не позволяли сопернику их обогнать.

"Николаев" отчаянно сопротивлялся, но на старт второй половины встречи они провалили. В третьей десятиминутке киевлянам удалось нарастить свое преимущество и перед заключительной десятиминуткой иметь в своем активе гандикап в 13 очков.

Расслабленность гостей в концовке встречи стоила им победы во встрече. "Корабелы" включились в борьбу и очень быстро нивелировали огромное отставание. Однако Мурзин тут же отреагировал на провал своей команды. Киевляне снова включились и сделали разницу двухзначной. Но "Николаев", поверив в свой успех, сдаваться не собирался. Понимая цену поражения, хозяева за три минуты до конца встречи вышли вперед. Киевляне так просто не собирались отдавать победу и в неуступчивой борьбе перевели игру в овертайм.

В итоге более готовыми физически и морально оказались хозяева. "Киев-Баскет" много ошибался в атаке и в итоге подарил победу своему сопернику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке серии плей-офф Суперлиги Пари-Матч "Запорожье" обыграло команду "Черкаськи Мавпы" 105:87.

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