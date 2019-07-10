Революция в правилах: в НБА решились на исторический шаг

Совет управляющих НБА ввел изменения в правила, которые будут действовать уже с предстоящего сезона-2019/20.

Как сообщает The Associated Press, у тренеров команд появится возможность один раз за матч попросить судей о видеоповторе, чтобы пересмотреть решение по спорному моменту.

Право на просмотр видеоповтора будет доступно в ситуациях с фиксацией фолов, правилом голтендинга (помехой попаданию мяча) и моментами с вылетом мяча за пределы площадки.

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Использовать данную опцию тренер команды может, только если у него есть в запасе тайм-аут. Согласно новым изменениям в правилах, после спорного момента он берет тайм-аут и дает сигнал рефери о требовании посмотреть повтор. Если тренер оказывается прав, то тайм-аут возвращается к команде, иначе тайм-аут сгорает.

Судьи на площадке будут пересматривать решения лишь по фолам. В остальных спорных моментах решение оперативно вынесут эксперты из центра видеоповторов НБА.

Перед тем, как ввести видеоповторы в действие, лига НБА проводила тесты нового правила, получившего название coach’s challenge, в матчах G-Лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБА был установлен исторический рекорд.

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