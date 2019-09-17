Революция: анонс исторического старта "Киев-Баскет" в Лиге чемпионов

Столичный "Киев-Баскет" во вторник, 17 сентября, начнет новый сезон.

Киевляне впервые в своей истории стартуют в Лиге чемпионов. В первом круге квалификации они сыграют с австрийским "Капфенбергом". Первый матч команды проведут на площадке чемпиона Австрии трех последних лет. Начало – в 21:00.

"Киев-Баскет" подошел к матчу в хороших игровых кондициях. Подопечные Айнарса Багатскиса провели семь спаррингов и в каждом из них одержали победу. Команда по сравнению с прошлым сезоном кардинально изменилась.

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БК "Киев-Баскет"

Багатскис, который изменил Евгения Мурзина, совершил кадровую революцию: только три исполнителя – Петров, Крутоус и Сандул – остались в команде из предыдущего состава. Остальные – новые имена.

Насколько тренеру удалось сыграть, сплотить коллектив, объединить их общей целью, продемонстрирует матч в Австрии. Кадровая проблема у гостей одна – травмировался Юрий Кондраков. Впрочем, Багатскис наигрывал состав, уже зная об этой потере.

Добавим, что ответный матч в этой паре состоится в пятницу, 20 сентября, в киевском Дворце спорта.

Лига чемпионов

Квалификация, первый круг

первый матч

17 сентября

21:00. "Капфенберг" – "Киев-Баскет"

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