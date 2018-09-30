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Реванш от чемпиона: анонс Суперкубка Украины по баскетболу

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В воскресенье, 30 сентября, состоится ответный матч Суперкубка Украины по баскетболу, в котором чемпионы "Черкаськи Мавпы" сыграют в гостях против обладателя Кубка страны - "Днепра".

Эта игра станет третьей официальной в этом сезоне для обоих коллективов, ведь до этого обе украинские команды успешно преодолели первый квалификационный раунд в Кубок Европы ФИБА. В первой встрече за Суперкубок в Черкассах "Днепр" оказался сильнее. Неделю назад в ДС "Будивельник" днепряне привезли хозяевам 25 очков разницы.

Реванш от чемпиона: анонс Суперкубка Украины по баскетболу

Новости
Суперкубок Украины по баскетболу покажут ObozTV и XSPORT

"Днепр" перед собственными болельщиками попытается дожать "Мавпы", ну а команда Максима Михельсона попытается сделать невероятный реванш и вернуть в игре интригу. И если последнее это удастся, то накал эмоций в днепровском ДС "Шинник" обещает быть на грани возможного.

Суперкубок Украины. второй матч

"Днепр - "Черкаськи Мавпы"

Днепр, СК "Шинник"
Начало - 14:00
Трансляция - XSport

Напомним, что в первом раунде квалификации Кубка Европы ФИБА черкасщане прошли норвежский "Кьонгсберг", а днепряне "Лаврио" из Греции.

Читайте все новости по теме "Суперкубок Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперкубок Украины по баскетболу
Место
УкраинаДнепр
Объекты
Черкаськи МавпыБК Днепр
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