Реванш от чемпиона: анонс Суперкубка Украины по баскетболу

В воскресенье, 30 сентября, состоится ответный матч Суперкубка Украины по баскетболу, в котором чемпионы "Черкаськи Мавпы" сыграют в гостях против обладателя Кубка страны - "Днепра".

Эта игра станет третьей официальной в этом сезоне для обоих коллективов, ведь до этого обе украинские команды успешно преодолели первый квалификационный раунд в Кубок Европы ФИБА. В первой встрече за Суперкубок в Черкассах "Днепр" оказался сильнее. Неделю назад в ДС "Будивельник" днепряне привезли хозяевам 25 очков разницы.

Новости Суперкубок Украины по баскетболу покажут ObozTV и XSPORT

"Днепр" перед собственными болельщиками попытается дожать "Мавпы", ну а команда Максима Михельсона попытается сделать невероятный реванш и вернуть в игре интригу. И если последнее это удастся, то накал эмоций в днепровском ДС "Шинник" обещает быть на грани возможного.

Суперкубок Украины. второй матч

"Днепр - "Черкаськи Мавпы" Днепр, СК "Шинник"

Начало - 14:00

Трансляция - XSport

Напомним, что в первом раунде квалификации Кубка Европы ФИБА черкасщане прошли норвежский "Кьонгсберг", а днепряне "Лаврио" из Греции.