Решающая битва: анонс финала Кубка Украины по баскетболу

В Днепре 10 марта в матче "Днепра" против БК "Одесса" определится обладатель Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. Начало в 14:00. Трансляция на канале XSport.
В полуфинальных поединках одесситы переиграли харьковский Политехник (89:73), а днепряне в напряженной борьбе вырвали победу у "Киев-Баскета" (78:76).
Днепр - БК Одесса
В текущем сезоне оба финалиста уже четыре раза встречались между собой в Суперлиге Пари-Матч. Хозяева дважды побеждали в Днепре (90:85 и 90:72). А в Одессе гости выиграли лишь второй матч в конце февраля - 72:59. Зато в декабре сильнее были одесситы - 71:65.
Команда Дениса Журавлева остается в стабильном составе в течение сезона. А подопечные Олега Юшкина провели ротацию накануне решающей части соревновательного года. И именно один из новичков, Девин Мартин, в полуфинале Кубка против "Политехника" стал с 20 очками самым результативным в составе победителей.
На пути к финалу одесситы победили "Прометей", "Николаев" и "Политехник". "Днепр" прошел "СумГУ", "Запорожье", "Киев-Баскет".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава ФБУ Михаил Бродский дал большое интервью,
Накануне исполкома ФБУ, который состоится 12 марта, Михаил Юрьевич дал оценку выступлению мужской сборной в квалификации Кубка Мира, прокомментировал свой выход из исполкома НОК, фейковые новости о себе, оценил конкуренцию в Суперлиге Пари-Матч и ответил на еще ряд вопросов.
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