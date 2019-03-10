Решающая битва: анонс финала Кубка Украины по баскетболу

В Днепре 10 марта в матче "Днепра" против БК "Одесса" определится обладатель Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. Начало в 14:00. Трансляция на канале XSport.

В полуфинальных поединках одесситы переиграли харьковский Политехник (89:73), а днепряне в напряженной борьбе вырвали победу у "Киев-Баскета" (78:76).

Днепр - БК Одесса

В текущем сезоне оба финалиста уже четыре раза встречались между собой в Суперлиге Пари-Матч. Хозяева дважды побеждали в Днепре (90:85 и 90:72). А в Одессе гости выиграли лишь второй матч в конце февраля - 72:59. Зато в декабре сильнее были одесситы - 71:65.

Команда Дениса Журавлева остается в стабильном составе в течение сезона. А подопечные Олега Юшкина провели ротацию накануне решающей части соревновательного года. И именно один из новичков, Девин Мартин, в полуфинале Кубка против "Политехника" стал с 20 очками самым результативным в составе победителей.

На пути к финалу одесситы победили "Прометей", "Николаев" и "Политехник". "Днепр" прошел "СумГУ", "Запорожье", "Киев-Баскет".

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