Рекорд! Украинец Лэнь провел мощнейший матч в НБА - видео

26-летний украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел отличный результативный матч в регулярном чемпионате НБА против своего бывшего клуба "Финикс".

Украинец, выйдя на паркет со скамейки, провел на площадке 25 минут и записал в актив 21 очко, 10 подборов и 1 передачу, таким образом записав в актив дабл-дабл. Эта игра стала лучшей для Лэня в нынешнем сезоне. До этого лучшим показателем для Лэня был матч против "Денвера", в котором он набрал 17 очков.

Алексей Лэнь в матче "Финикс" — "Атланта"

К сожалению, активных действий украинца не хватило его команде для победы в матче с "Санз" – "Ястребы" уступили со счетом 112:128.

Лучшие моменты с участием украинца:

"Финикс" — "Атланта" 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

"Финикс": Убре (30 + 7 подборов), Букер (27 + 7 передач - 7 потерь), Шарич (23), Рубио (6 + 8 передач), Бэйнс (3) - старт; Камински (19), Диалло (2), Джонсон (15), Бриджес (3), Окобо (0), Картер (0), Джонсон (0)

"Атланта": Паркер (24 + 7 подборов), Янг (21 + 13 передач - 5 потерь), Хантер (14 + 6 перехватов), Джонс (14 + 8 подборов - 5 потерь), Реддиш (9) - старт; Фернанду (4), Лэнь (21 + 10 подборов), Браун (3), Бембри (0), Крэбб (2), Уоллес (0)

"Кливленд" — "Майами" 97:108 (22:34, 22:34, 30:26, 23:14, )

"Кливленд": Лав (21 + 10 подборов + 4 перехватов), Секстон (15), Осман (12 + 7 подборов), Гарлэнд (11), Томпсон (2) - старт; Нэнс-младший (14 + 8 подборов), Деллаведова (3), Кларксон (10), Портер (9)

"Майами": Нанн (23 + 8 передач), Адебайо (16 + 15 подборов), Батлер (14), Ленард (12 + 7 подборов), Робинсон (11) - старт; Силва (4), Олиник (3), Драгич (9 + 7 передач - 5 потерь), Хирро (16)

"Нью-Орлеан" — "Клипперс" 132:127 (34:35, 38:24, 24:38, 36:30)

"Нью-Орлеан": Холидэй (36 + 7 передач + 6 перехватов - 7 потерь), Фэйворс (20 + 20 подборов), Редик (19), Мур (15), Уильямс (8 + 10 подборов) - старт; Мелли (0), Хэйс (9), Джексон (23), Александер-Уокер (2)

"Клипперс": Джордж (33 + 9 подборов - 5 потерь), Уильямс (31 + 9 передач), Харрелл (18 + 7 подборов), Харклесс (9), Мэнн (5) - старт; Грин (2), Паттерсон (3), Зубац (6), Робинсон (0), Макгрудер (20)

"Милуоки" — "Чикаго" 123:115 (30:32, 35:34, 32:20, 27:29)

"Милуоки": Адетокумбо (38 + 16 подборов - 5 потерь), Бледсоу (31 + 8 передач - 5 потерь), Мэттьюз (15), Лопес (13), ДиВинчензо (4) - старт; Ильясова (2), Лопес (6), Хилл (3), Браун (0 + 9 подборов), Коннотон (6), Корвер (6)

"Чикаго": ЛаВин (25 + 7 передач + 6 фолов - 5 потерь), Картер (14 + 6 фолов), Маркканен (11 + 8 подборов), Саторански (10), Хатчисон (6 + 7 подборов) - старт; Янг (11 + 7 подборов), Уайт (26), Арчидьяконо (7), Данн (5), Харрисон (0)

"Нью-Йорк" — "Даллас" 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)

"Нью-Йорк": Моррис (20), Рэндл (17 + 10 подборов - 6 потерь), Барретт (8 + 7 подборов), Ниликина (5), Гибсон (4) - старт; Нокс (6), Робинсон (16 + 8 подборов + 6 фолов), Портис (10), Смит-мл. (13 + 8 передач), Дотсон (7)

"Даллас": Дончич (33 + 10 подборов + 11 передач), Порзингис (20 + 11 подборов), Пауэлл (12), Финни-Смит (7), Карри (2) - старт; Клебер (0), Марьянович (10), Брансон (3), Райт (4), Хардуэй-младший (12)

"Денвер" – "Бруклин" 101:93 (28:35, 21:26, 30:18, 22:14)

"Денвер": Йокич (18 + 10 подборов), Миллсэп (18), Бартон (17), Грант (12), Харрис (10), Моррис (10), Пламли (10).

"Бруклин": Аллен (17+10 подборов), Ирвинг (17), Динуидди (17), Принс (12), Муса (10), Д. Джордан (0+11 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел успешный матч в НБА.

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