"Реал" на карантине: стало известно о заражении игрока коронавирусом

Спортивный мадридский клуб "Реал" ввел карантин. По информации пресс-службы клуба, один из баскетболистов столичной команды сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Имя игрока, который заразился вирусом, не сообщается. При этом стало известно, что в связи с чрезвычайной ситуацией футбольная команда мадридского "Реала" задействует специальный протокол.

🚨🚨🚨 A Real Madrid Basketball player has tested positive to the Coronavirus. All team players have left Real Madrid training grounds as precaution. [@JLSanchez78]