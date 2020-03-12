"Реал" на карантине: стало известно о заражении игрока коронавирусом

Спортивный мадридский клуб "Реал" ввел карантин. По информации пресс-службы клуба, один из баскетболистов столичной команды сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Баскетболисты мадридского "Реала"

Имя игрока, который заразился вирусом, не сообщается. При этом стало известно, что в связи с чрезвычайной ситуацией футбольная команда мадридского "Реала" задействует специальный протокол.

🚨🚨🚨 A Real Madrid Basketball player has tested positive to the Coronavirus. All team players have left Real Madrid training grounds as precaution. [@JLSanchez78] — Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 12, 2020

Отметим, что футбольная и баскетбольная команды "Королевского клуба" тренируются в общем центре в Вальдебебасе. По информации La Sexta, "Реал" не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что футболист туринского "Ювентуса", партнер Криштиану Роналду по команде инфицирован коронавирусом.

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