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12 марта • обновлено в 14:30
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/ Новости баскетбола

"Реал" на карантине: стало известно о заражении игрока коронавирусом

1.7т
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Спортивный мадридский клуб "Реал" ввел карантин. По информации пресс-службы клуба, один из баскетболистов столичной команды сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Баскетболисты мадридского "Реала"

Баскетболисты мадридского "Реала"

Имя игрока, который заразился вирусом, не сообщается. При этом стало известно, что в связи с чрезвычайной ситуацией футбольная команда мадридского "Реала" задействует специальный протокол.

Отметим, что футбольная и баскетбольная команды "Королевского клуба" тренируются в общем центре в Вальдебебасе. По информации La Sexta, "Реал" не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что футболист туринского "Ювентуса", партнер Криштиану Роналду по команде инфицирован коронавирусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Место
Испания Мадрид
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