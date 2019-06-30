"Разобрали ошибки": баскетболистка сборной Украины ответила хейтерам в интернете

Баскетболистка сборной Украины Арина Белоцерковская поставила на место тех, кто критикует команду.

"Я считаю, что сегодня просто мы не попали. Мы играли значительно лучше, чем с латышками. Были предельно настроены и в защите старались. Там в интернете нас обложили все, что мы нулячие в защите. Но мы посмотрели видео предыдущих встреч, разобрали ошибки, где не понимали друг друга и давали соперницам свободно бросать. Сейчас мы уже агрессивно шли, менялись, не давали пространства британкам, боролись, бодались, но при этом сами-то не забили просто вообще ничего. Особенно с дальними получилась катастрофа. Надо было переходить на средние, идти в проходы, а мы продолжали упорно валить дальние. Если бы попали хотя бы третью часть бросков, то могли рассчитывать на положительный результат. А с таким процентом попаданий – ну вы сами видели, что получилось", - цитирует Белоцерковскую корреспондент OBOZREVATEL Юрий Илючек.

По словам баскетболистки, все в команде испытывают огромное разочарование.

"Для нас это тоже огромное разочарование, ведь мы были настроены обыгрывать Латвию и британок, чтобы идти дальше. С Испанией мы тоже бодались. Но здесь и сейчас получилось, что в каждой игре соперницы сделали для своей победы чуточку больше. Обидно, когда уступаешь конкуренткам, которые нам были вполне по силам", - подытожила Арина.

Напомним, что женская сборная Украины по баскетболу проиграла Великобритании (54:68) в третьем туре группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогли пробиться в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, игры первых двух туров для нашей команды завершились поражениями. Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли хозяйкам Евробаскета-2019 латвийкам (74:82).

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