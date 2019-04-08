Разборки в Южном: анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в понедельник, 8 апреля, состоится второй матч полуфинальной серии до трех побед между "Днепром" и "Химиком".

Первая встреча команд в Южном завершилась победой хозяев – 95:85.

Второй раунд противостояния можно будет увидеть на канале XSPORT и сайте Федерации баскетбола Украины.

18:30. Южный, ФСК "Олимп". "Химик" – "Днепр", трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, счет серии до трех побед – 1:0.

Химик – Днепр ФБУ

В игре, которая прошла 6 апреля, команды показали яркий и эмоциональный баскетбол. Болельщики увидели множество технических фолов, а наставник "днепрян" Денис Журавлев и вовсе был удален в концовке встречи.

"Химик" смотрелся предпочтительнее соперника: южненцы выглядели более мобильными и агрессивными. А вот гости из-за кадровых потерь существенно потеряли в ротации. Ожидается, что уже в понедельник "Днепр" сможет рассчитывать на кого-то из пары Ревзин-Закурдаев. Кроме того, свое слово должен сказать и звездный Кирилл Фесенко.

Наверняка фанаты вновь станут свидетелями ожесточенной битвы на паркете ФСК "Олимп", но шансы "химиков" видятся чуть более предпочтительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь установил рекорд результативности в НБА.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал