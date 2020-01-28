Раскрыты детали гибели Коби Брайанта: спортивные итоги 27 января

Продолжают выясняться новые подробности гибели легенды баскетбола Коби Брайанта, а хорватский супертяж Филип Хргович бросил дерзкий вызов Александру Усику.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 января.
Кроме того, британский чемпион Энтони Джошуа сделал прогноз на бой Усика с Дереком Чисорой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
ВСЕ О ГИБЕЛИ КОБИ БРАЙАНТА
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе: все подробности
СМИ выяснили вероятную причину авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант
Стали известны первые детали расследования смерти Коби Брайанта
В гибели Коби Брайанта нашли мистические совпадения
Крушение вертолета Коби Брайанта: обнародована важная аудиозапись
"Просто завис": свидетель рассказал о последних секундах перед гибелью Коби Брайанта
В сети показали момент крушения вертолета Коби Брайанта. Видео
ДРУГИЕ НОВОСТИ
"Размажу": непобедимый хорватский боксер пообещал уничтожить Усика
"Сможет побить": Джошуа дал прогноз на бой Усик – Чисора
Игроки "Барселоны" ополчились против нового тренера
"Динамо" устроило голевую феерию против команды Милевского
Готовится трансфер? В "Шахтере" неожиданно сменился капитан
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.