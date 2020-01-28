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28 января • обновлено в 09:28
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Раскрыты детали гибели Коби Брайанта: спортивные итоги 27 января

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Продолжают выясняться новые подробности гибели легенды баскетбола Коби Брайанта, а хорватский супертяж Филип Хргович бросил дерзкий вызов Александру Усику.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 января.

Кроме того, британский чемпион Энтони Джошуа сделал прогноз на бой Усика с Дереком Чисорой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
НБА
Персона
Коби Брайант
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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