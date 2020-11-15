Радулович: я доволен тем, что показали новички. Я увидел их потенциал

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович поделился своими впечатлениями от матча квалификации Евробаскета-2021 против команды Бельгии (65:87).

По словам наставника, важна каждая игра, но в матче с бельгийками было трудно.

"Так всегда, когда стартуешь с "-15", еще и против такой команды как Бельгия. После того бросаешься вдогонку. Некоторые эпизоды мы играли на равных, но нам не хватило мощности, чтобы завершить эту игру и достичь хорошего результата, но такова реальность. Будем искать пути играть в лучший баскетбол, избегать тех ошибок, которые сделали сегодня", – сказал Радулович.

Черногорский специалист отметил разницу в уровне нашей команды и сборной Бельгии, особенно если говорить о позиции 4-5.

"Но я не могу сказать, что недоволен девушками, они сыграли на максимуме. Ими доволен, а вот результатом – нет. Посмотрим что будет дальше, я думаю, что молодые игроки взяли что-то положительное из этих матчей для себя. Я доволен тем, что показали новички, я увидел их потенциал, надо работать для будущего. На этой игре ничего не заканчивается, мы только начали", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка наши девушки имеют 2 победы и столько же поражений. С шестью очками они занимают второе место группы G.