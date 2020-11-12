Радулович прокомментировал победу сборной Украины в отборе Евро-2021

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Срджан Радулович остался доволен выступлением своих подопечных в матче 3-го тура отбора на чемпионат Европы против Финляндии.

По словам черногорского специалиста, соперницы хорошо начали первую четверть, но Украина сумела достойно ответить.

"Вторую четверть тоже провели так же. В третьей отлично провели пять минут, но потом остановились. А надо было продолжать и закончить игру. Но в концовке я очень доволен девочками. Особенно теми, кто в первый раз играют на таком уровне. Ягупова и Найменко проделали сегодня отличную работу. Благодарен девочкам за игру", – заявил Радулович на пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Польша прошла в Португалии и завершилась уверенной победой наших соотечественниц 84:66. Позже появился фоторепортаж с игры.