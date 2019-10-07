"Неплохие "орлицы": новичок Суперлиги Пари-Матч провел эффектную тренировку

Новичок баскетбольной Суперлиги Пари-Матч "Харьковские Соколы" провели первую открытую тренировку для своих болельщиков.

9 и 11 октября команда опытного Владимира Коваля сыграет с БК "Запорожье" и СК "Прометеем". Игры впервые в турнире пройдут на домашней арене "соколов", пишет "Вечерний Харьков".

Харьковчане вышли на домашний паркет в понедельник, 7 октября, где потренировались в присутствии фанатов. Кроме возможности понаблюдать за занятием спортсменов, любители баскетбола также могли насладиться выступлением эффектной группы поддержки команды Коваля.

Вашему вниманию видеорепортаж их Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч 4-6 октября в новом розыгрыше стартовали все участники чемпионата.

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