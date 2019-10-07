Главная Новости
7 октября • обновлено в 21:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Неплохие "орлицы": новичок Суперлиги Пари-Матч провел эффектную тренировку

1.2т Читать материал на украинском

Новичок баскетбольной Суперлиги Пари-Матч "Харьковские Соколы" провели первую открытую тренировку для своих болельщиков.

9 и 11 октября команда опытного Владимира Коваля сыграет с БК "Запорожье" и СК "Прометеем". Игры впервые в турнире пройдут на домашней арене "соколов", пишет "Вечерний Харьков".

Харьковчане вышли на домашний паркет в понедельник, 7 октября, где потренировались в присутствии фанатов. Кроме возможности понаблюдать за занятием спортсменов, любители баскетбола также могли насладиться выступлением эффектной группы поддержки команды Коваля.

Новости
ФБУ представила яркое промо нового сезона Суперлиги Пари-Матч

Вашему вниманию видеорепортаж их Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч 4-6 октября в новом розыгрыше стартовали все участники чемпионата.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперлига
Место
Украина Харьков
Тег
Харьковские Соколы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel