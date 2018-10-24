Проверка для Киева: анонс Суперлиги Пари-Матч

Четвертый тур регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч откроется в среду, 24 октября, матчем в Харькове, где местный "Политехник" будет принимать столичный "Киев-Баскет".

"Политехник" - "Киев-Баскет"

Харьков, ФСК Локомотив

Начало матча - 18:00

Трансляция - FBU.ua

Хозяева остаются единственной командой чемпионата, в активе которой нет ни одной победы. "Киев-Баскет", в свою очередь, выиграл 2 из 5 матчей, потерпев на прошлой неделе двух выездных поражений от Химика и Одессы. Если команде Евгения Мурзина удастся выиграть, то это будет первый триумф команды из столицы на чужой площадке. Но "Политехник", особенно дома, играет очень неуступчиво и никого не отпускает своих гостей без боя.

Если разбирать ростеры индивидуально, то преимущество по опыту и мастерству будет на стороне гостей. Интересно будет посмотреть на противостояние в трехсекундной зоне, где центрового "Политехника" Николу Вуйовича ждет битва с квартетом разноплановых бигменов столичного клуба.

Обоим коллективам очень нужна победа в этом матче: харьковчанам, чтобы почувствовать психологическую уверенность в своих силах и зачеркнуть ноль в графе "поражения", а киевлянам, чтобы избавиться отрицательного баланса побед / поражений - по потенциалу столичный клуб является одним из фаворитов сезона. Но пока продемонстрировать это на деле подопечным Евгения Мурзина удается не всегда.

Напомним, что 24 октября своим матчи в Кубке Европы ФИБА проведут "Днепр" и "Черкаськи Мавпы".