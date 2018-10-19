Проверка для "Днепра": анонс Суперлиги Пари-Матч 19 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в пятницу, 19 октября, состоятся очередные игры розыгрыша Суперлиги Пари-Матч. В Запорожье местная команда примет "Днепр", а в Николаеве одноименный клуб проведет дуэль аутсайдеров с харьковским "Политехником".

Традиционно матчи можно будет увидеть благодаря трансляциям на сайте Федерации баскетбола Украины и странице организации в Facebook.

19:00. Николаев, дворец спорта "Надежда", МБК "Николаев" – "Политехник", трансляция – сайт ФБУ, Facebook ФБУ, купить билеты

19:45. Запорожье, дворец спорта "Юность", БК "Запорожье" – "Днепр", трансляция – сайт ФБУ, Facebook ФБУ, купить билеты

Интерес вызывает поединок в Запорожье. Днепряне выиграли все свои матчи в нынешнем украинском сезоне, дважды обыграв "Черкаськи Мавпы" в битве за Суперкубок, а также добыв три победы на старте нового сезона Суперлиги Пари-Матч.

В то же время гости будут играть на фоне усталости, ведь еще в среду они провели поединок против болгарского "Левски" в Кубке Европы ФИБА. Кроме того, выезд в Запорожье станет первым для "Днепра" в стартовавшем чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Химик" и "Киев-Баскет" устроили нереальную зарубу в Суперлиге Пари-Матч.