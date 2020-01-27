"Просто завис": свидетель рассказал о последних секундах перед гибелью Коби Брайанта

Туман в месте крушения вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта был не просто густым, а снижал видимость фактически до нуля.

Об этом сообщал один из свидетелей авиакатастрофы, в которой кроме Брайанта и его дочери погибли еще семь человек. 61-летний Скотт Дэлин рассказал New York Times о последних мгновениях перед гибелью спортсмена и признался в том, что был крайне удивлен появлению воздушного судна.

Пожарные машины на месте крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант Los Angeles Times

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"Туман был такой густой, что казалось, будто вы купаетесь в молоке. Моя первая мысль была: что вертолет делает здесь в этом тумане? Видимость был настолько низкой, что у людей возникали трудности с вождением авто. Звук был такой, будто вертолет просто завис в воздухе, пытаясь найти маршрут. Затем бы громкий удар, треск разбившегося стекла и все стихло", – сообщил Дэлин.

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