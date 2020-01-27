"Просто завис": свидетель рассказал о последних секундах перед гибелью Коби Брайанта

Туман в месте крушения вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта был не просто густым, а снижал видимость фактически до нуля.
Об этом сообщал один из свидетелей авиакатастрофы, в которой кроме Брайанта и его дочери погибли еще семь человек. 61-летний Скотт Дэлин рассказал New York Times о последних мгновениях перед гибелью спортсмена и признался в том, что был крайне удивлен появлению воздушного судна.
Пожарные машины на месте крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант
Los Angeles Times
"Туман был такой густой, что казалось, будто вы купаетесь в молоке. Моя первая мысль была: что вертолет делает здесь в этом тумане? Видимость был настолько низкой, что у людей возникали трудности с вождением авто. Звук был такой, будто вертолет просто завис в воздухе, пытаясь найти маршрут. Затем бы громкий удар, треск разбившегося стекла и все стихло", – сообщил Дэлин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" вместе с 7 другими людьми в воскресенье вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Так же была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
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