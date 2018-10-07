Прощание с Григорием Хижняком состоится 8 октября

Прощание с легендарным украинским баскетболистом Григорием Хижняком состоится в киевском Дворце спорта в понедельник, 8 октября, с 11:00 по 12:45. Похоронят бывшего игрока сборной Украины на Берковецком кладбище.

Григорий Хижняк

Напомним, что Григорий Николаевич умер в Киеве на 45-м году жизни. У бывшего спортсмена случился инфаркт.

Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский "Жальгирис", стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001 гг. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы – в 1997 и 2003 году.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот".

С сезона 2011/12 занимал пост директора по маркетингу киевского "Будивельника".