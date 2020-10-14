"Прометей" против "Одессы": анонс Суперлиги Париматч 14 октября

В среду, 14 октября, "Прометей" будет принимать Одессу в рамках стартового матча второй игровой недели Суперлиги Париматч.

19:00. Каменское, СК "Прометей". "Прометей" – "Одесса", трансляция – Obozrevatel TV, сайт Федерации баскетбола Украины

Обе команды пока не одержали ни одной победы в новом сезоне: "Прометей" в своем единственном матче дома довольно неожиданно проиграл "Запорожью", а "Одесса" на старте сезона уступила на выезде "Киев-Баскету" и "Тернополю" дома.

"Прометей", у которого один из самых мощных ростеров лиги, будет играть дома и пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу на старте сезона. У хозяев остается вне игры Александр Липовый, под вопросом участие в матче и Ди Джея Стивенса, одесситы пока не могут рассчитывать на Бадена Джаксена.

Несмотря на потери глубина состава команды из Каменского виглядет более убедительно. Уже через день команды будут играть во второй раз – "Прометей" примет "Тернополь", а "Одесса" поедет на нелегкий выезд в Запорожье. Но сегодня вся концентрация на противостоянии, в котором один из коллективов добудет свою дебютную победу в сезоне.

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