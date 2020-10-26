"Прометей" одержал разгромную победу в Суперлиге Париматч

В заключительном матче третьей игровой недели Суперлиги Париматч "Прометей" одержал разгромную победу над "Черкаськими Мавпами".

Команда из Камянского подтвердила реноме фаворита поединка (ставки на ее победу принимались с коэффициентом 1,01), но гости сумели навязать своим соперникам борьбу в первой половине встречи.

С самого начала стартовой четверти ни одна из команд не могла выдать результативную серию. В ее концовке "Мавпам" все же удалось сделать небольшой рывок и уйти на короткий перерыв с перевесом в четыре очка.

После разговора с главным тренером хозяева сумели переломить ход игры и довольно быстро вышли вперед. Несмотря на сопротивление со стороны команды из Черкасс, "Прометей" закончил вторую четверть с небольшим лидерством в счете – 47:43.

После большого перерыва ситуация на паркете кардинально изменилась. Фавориты начали постепенно наращивать преимущество и перед заключительной четвертью выигрывали уже в 13 очков. Ударно начав четвертую десятиминутку, клуб из Камянского быстро снял все вопросы о победителе матча.

"Прометей" – "Черкаськи Мавпы" 101:80 (25:29, 22:14, 25:16, 29:21)

"Прометей": Лукашов (10 + 9 передач), Рид (20 + 4 передачи + 4 перехвата), Липовый (2), Стефенс (15 + 5 потерь), Майерс (16 + 9 подборов + 3 перехвата) – старт; Петров (13), Беликов (11), Сидоров (11), Луценко (3), Антипов.

"Черкаськи Мавпы": Джонс (23), Бондаренко (9 + 4 передачи), Конев (13 + 4 передачи + 4 потери), Хаджифейзович (12 + 4 передачи + 5 потерь) – старт; Кобец (12 + 5 подборов), Дзюба (4), Ткаченко (3), Сергеев (2 + 5 подборов), Товкач, Токовенко, Нагорный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Киев-Баскет" нанес действующему чемпиону "Днепру" первое поражение в сезоне Суперлиги Париматч.