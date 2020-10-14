"Прометей" одержал первую победу в сезоне Суперлиги Париматч

Баскетбольный клуб "Прометей" из Каменского победил дома "Одессу" в поединке регулярного чемпионата страны в Суперлиге Париматч – 68:55

Стартовав с 11 безответных пропущенных очков, "Одесса" выиграла следующий отрезок 19:4 и выровняла положение в Каменском. После этого игра шла на равных до последних минут третьей четверти. Виталий Черний искал оптимальное сочетание, чтобы пробить одесскую зонную защиту, в то время как одесситы, откровенно не блистая в атаке, таки набирали свои очки за счет индивидуальных действий либо ошибок соперников, сообщает ПБ.

Паритет держался до счета 40:40 в конце третьей четверти, когда Прометею удалось-таки сделать решающий рывок. Силами Маркиза Рида и Дениса Лукашова хозяева оторвались на 8 пунктов, после чего удерживали лидерство всеми силами.

Оборона Прометея наконец остановила Одессу, да и гости явно подустали, не находя подступов к кольцу. Прометей же лучше двигал мяч и находил возможности для атак своих лидеров.

Как итог, вполне уверенная по счету, но очень натужная победа команды Виталия Черния, которая, впрочем, становится для нее первой в сезоне. Одесса проигрывает в третий раз за три матча.

"Прометей" – БК "Одесса" 68:55 (13:6, 16:24, 18:10, 21:15)

Прометей: Лукашов (12 + 8 подборов + 4 передачи), Рид (21 + 4 подбора + 4 передачи), Луценко (9 + 6 подборов), Петров (5 + 5 подборов), Майерс (7 + 13 подборов) — старт; Суприм (4), Беликов (3), Стефенс (7), Приймак, Сидоров.

Одесса: Кондраков (10 + 8 передач), Брэндон (6 + 5 подборов), Носков (5 + 4 подбора), Давидюк (4), Браун (6 + 5 подборов) — старт; Воевода, Заец, Блэйлок (3 + 4 подбора), В.Прокопенко (9), Новиков (10), Найко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, состоялись очередные поединки день в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

В стартовой игре "Днепр" в тяжелом поединке обыграл "Черкаськи Мавпы" (85:78), БК "Тернополь" на выезде огорчил "Одессу" (74:64), а "Киев-Баскет" взял реванш у "Химика" за поражение в полуфинале Кубка Украины (65:52).