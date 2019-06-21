В Киеве 29-30 июня состоится квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Это первые в истории Украины соревнования по баскетболу 3х3 с участием национальных команд.

Поединки будут проходить на Троицкой площади возле НСК "Олимпийский".

Еще два квалификационных этапа чемпионата Европы-2019 состоятся 29-30 июня в Латвии (Рига) и Румынии (Констанца).

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Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 года пройдет с 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене. Участие примут по 12 сборных у мужчин и женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Нидерландах, опередив на групповом турнире команду из России.

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