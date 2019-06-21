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Пройдет в Украине! ФБУ представила промо исторического события в баскетболе 3х3

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В Киеве 29-30 июня состоится квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Это первые в истории Украины соревнования по баскетболу 3х3 с участием национальных команд.

Поединки будут проходить на Троицкой площади возле НСК "Олимпийский".

Еще два квалификационных этапа чемпионата Европы-2019 состоятся 29-30 июня в Латвии (Рига) и Румынии (Констанца).

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Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 года пройдет с 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене. Участие примут по 12 сборных у мужчин и женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Нидерландах, опередив на групповом турнире команду из России.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
УкраинаКиев
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Славу уронили
Славу уронили
Скакать какелы умеют.
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Матвеева Алина
Матвеева Алина
Cпaси6o тому, ктo пoкaзaл мнe этот caйт MEMEVICIO.COM/v90ksy Проcто прoйдя oпpoc полyчилa пoчти полyгодовую зaрплaту)) Пользуйтеcь, покa eсть вoзможноcть=)
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Козлова Марина
Козлова Марина
Огpомнoе cпacибo томy, ктo показал мне этот cайт MEMEVICIO.COM/tn3od8f Прocто пройдя пpоcтой опpос пoлучила почти пoлyгодoвую зарплaту)) Пользyйтесь, пока еcть возмoжнoсть=)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Козлова Марина, козлиха, на паРРашу, животное!
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