Призывал бежать из Украины: Медведенко выставили из исполкома ФБУ

Знаменитого украинского баскетболиста Станислава Медведенко исключили из состава исполкома национальной федерации (ФБУ).

На прошедшем во вторник, 12 марта, заседании комитета организации такую инициативу поддержали 11 из 13 членов исполкома (двое – воздержались).

Станислав Медведенко ФБУ

"Основанием для вынесения этого вопроса на голосование стали высказывания Станислава Медведенко в адрес ФБУ в прессе и социальных сетях, которые подрывают авторитет и имидж Федерации баскетбола Украины, являются неэтичными и нарушающими устав ФБУ", – говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Ранее Станислав говорил о низком уровне развития украинского баскетбола. Он призывал молодых игроков покинуть Украину ради игры за границей, де-факто выполняя обязанности агента. Медведенко неоднократно на исполкоме ФБУ опровергал, что занимается агентской деятельностью, хотя по факту является таковым, что неоднократно подчеркивал в своих интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Федерации баскетбола Украины принял отставку главного тренера мужской национальной команды Евгения Мурзина.

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