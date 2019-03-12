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Призывал бежать из Украины: Медведенко выставили из исполкома ФБУ

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Знаменитого украинского баскетболиста Станислава Медведенко исключили из состава исполкома национальной федерации (ФБУ).

На прошедшем во вторник, 12 марта, заседании комитета организации такую инициативу поддержали 11 из 13 членов исполкома (двое – воздержались).

Станислав Медведенко

Станислав Медведенко

ФБУ

"Основанием для вынесения этого вопроса на голосование стали высказывания Станислава Медведенко в адрес ФБУ в прессе и социальных сетях, которые подрывают авторитет и имидж Федерации баскетбола Украины, являются неэтичными и нарушающими устав ФБУ", – говорится в заявлении пресс-службы федерации.

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Ранее Станислав говорил о низком уровне развития украинского баскетбола. Он призывал молодых игроков покинуть Украину ради игры за границей, де-факто выполняя обязанности агента. Медведенко неоднократно на исполкоме ФБУ опровергал, что занимается агентской деятельностью, хотя по факту является таковым, что неоднократно подчеркивал в своих интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Федерации баскетбола Украины принял отставку главного тренера мужской национальной команды Евгения Мурзина.

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Федерация баскетбола Украины
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