Президент Грузии раскритиковала игрока сборной за переход в московский клуб

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала форварда национальной баскетбольной сборной Торнике Шенгелию за переход в московский ЦСКА.

Шенгелия подписал с армейцами 3-летний контракт. В Грузии новость о переходе баскетболиста в ЦСКА вызвала громкий скандал. В социальных сетях баскетболиста называют предателем.

"Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА", – написала Зурабишвили в Facebook.

Facebook Саломе Зурабишвили

В 2012-м грузина выбрала на драфте "Филадельфия" под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в "Бруклин". На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провел в составе "Басконии".

В минувшем сезоне Евролиги средние показатели баскетболиста составили 15,9 очка, 5,6 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 30,4 минуты, в чемпионате Испании – 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 0,3 блок-шота за 32,2 минуты.

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