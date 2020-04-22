Президент Федерации баскетбола города Киева, Макс Сергеев, в период пандемии решил не отсиживаться дома.

Чиновник устроился работать в службу доставки, с целью изучить данную профессию, которая по популярности в мире сейчас вышла на первые строчки по востребованности.

Параллельно, Макс запустил собственный канал на Youtube, где рассказывает про различные нюансы с которыми ему приходится сталкиваться, а также про доходы курьеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Вознесенском спуске подрались курьеры Glovo, которые столкнулись своими транспортными средствами.

Также в Киеве курьер службы доставки Glovo избил прохожего шлемом. Конфликт возник из-за того, что доставщик проехался на мопеде по подземному переходу.