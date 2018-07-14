"Превзошел все ожидания": украинец Михайлюк восхитил экспертов в США

Эксперты НБА за последние пару недель осознали, что они заблуждались в оценке потенциала украинского баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка, который успешно выступает в Летней лиге в Лас-Вегасе. Обозреватели авторитетного сайта kusports, проанализировав успешный старт черкасщанина, кардинально изменили стиль риторики в своих статьях.

После того, как Михайлюк набрал 15 очков в матче против "Лос-Анджелес Клипперс", а "Лейкерс" улучшили свой баланс в Летней лиге Лас-Вегаса до показателя 4-0, помощник тренера "Лейкерс" Майлз Симон заявил, что воспитанник "Канзаса" не удивил его своей успешной игрой.

"Как я и говорил несколько дней назад - успешная игра Михайлюка меня не удивляет. Я работал на телевидении 9-10 лет. Последние 4-5 лет я работал в конференции Big-12. Я наблюдал за Святославом с сезона первокурсника. Я видел его на тренировках и матчах. Это не сюрприз, что он способен вести мяч, обладает достаточно приличным атлетизмом, оказывает большое влияние на атаку, способен создавать себе возможности для броска. Я видел все это еще до его попадания в нашу команду, до выхода на профессиональный уровень. Сейчас Михайлюк просто доказывает свои способности", - сказал Симон.

Атакующая универсальность украинского защитника стала популярной темой после победы над "Клипперс". В третьей четверти Михайлюк забил эффектный "стэп-бэк", дважды эффектно обыграв своего оппонента Томаса Уимбуша.

Видео яркого момента, опубликованное в Instagram "Лейкерс", получило лайк от самого влиятельного товарища по команде Михайлюка - Леброна Джеймса. Кроме того, высоко оценил игру Святослава одноклубник, который непосредственно в тот момент находился с ним на площадке, - Джош Харт.

"Это была серьезная вещь. У него было много красивых действий в этом моменте. Я был на периметре и подумал что-то вроде: "Что черт возьми происходит? ОК!", - заявил Харт.

Воспитанник "Канзаса", предсказуемо, преуменьшил свои показатели и личные ожидания, которые он испытывает в данный момент Летней лиги.

"Я просто играю в баскетбол, что бы ни случилось. Я ни о чем не думаю. Я просто выхожу на площадку и играю", - отметил Михайлюк.

Напомним, что 10 июля Святослав Михайлюк подписал долгосрочный контракт с "Лейкерс".