Представлен яркий промо-ролик Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

В Запорожье в субботу, 26 января, состоится Матч звезд баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. Игра состоится на арене суперсовременного дворца спорта "Юность". Поединок пройдет в формате битвы представителей Украины и легионеров национального первенства.
Федерация баскетбола Украины (ФБУ) уже открыла голосование для болельщиков. Фанаты смогут выбрать своих фаворитов в борьбе за право попасть в команды предстоящей встречи. Кроме того, будут учтены голоса тренеров клубов Суперлиги Пари Матч.
ФБУ
Кроме самого звездного поединка состоится и традиционная конкурсная программа. ФБУ представила ярки промо-ролик Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ДТП погиб скандальный украинский баскетболист Андрей Романица, который во время одного из матчей напал на судью.
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