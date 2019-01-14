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Представлен яркий промо-ролик Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

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В Запорожье в субботу, 26 января, состоится Матч звезд баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. Игра состоится на арене суперсовременного дворца спорта "Юность". Поединок пройдет в формате битвы представителей Украины и легионеров национального первенства.

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) уже открыла голосование для болельщиков. Фанаты смогут выбрать своих фаворитов в борьбе за право попасть в команды предстоящей встречи. Кроме того, будут учтены голоса тренеров клубов Суперлиги Пари Матч.

Представлен яркий промо-ролик Матча звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

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Кроме самого звездного поединка состоится и традиционная конкурсная программа. ФБУ представила ярки промо-ролик Матч звезд Суперлиги Пари-Матч 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ДТП погиб скандальный украинский баскетболист Андрей Романица, который во время одного из матчей напал на судью.

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Тема
Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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