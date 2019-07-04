ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Позор России: определились все полуфиналисты женского Евробаскета

1.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 июля, состоялись четвертьфиналы женского чемпионата Европы по баскетболу-2019, который проходит в Латвии и Сербии.

Испания - Россия

Испания - Россия

ФИБА

Сборная России, накануне сенсационно пробившись в восьмерку сильнейших, позорно проиграла испанкам. Счет встречи 78:54.

С действующими чемпионкам континента за выход в финал сразятся хозяйки турнира, сербки, разгромившие в 1/4 финала сборную Швеции (87:49).

Вторую пару полуфиналистов составит Франция, в овертайме обыгравшая Бельгию (84:80), и Великобритания. Британки были сильнее венгерской сборной (62:59).

Позор России: определились все полуфиналисты женского Евробаскета

Новости
В Киеве определились участники Евробаскета 3х3

Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.

Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евробаскет-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Евробаскет-2019
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
позорно это вот так-сборная Украины проиграла все три матча группового этапа ))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артюхов Александр
Артюхов Александр
То так, а украинки в блестящем стиле проиграли во всех матчах :)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Слава Испании!!!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel