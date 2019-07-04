В четверг, 4 июля, состоялись четвертьфиналы женского чемпионата Европы по баскетболу-2019, который проходит в Латвии и Сербии.

Испания - Россия ФИБА

Сборная России, накануне сенсационно пробившись в восьмерку сильнейших, позорно проиграла испанкам. Счет встречи 78:54.

С действующими чемпионкам континента за выход в финал сразятся хозяйки турнира, сербки, разгромившие в 1/4 финала сборную Швеции (87:49).

Вторую пару полуфиналистов составит Франция, в овертайме обыгравшая Бельгию (84:80), и Великобритания. Британки были сильнее венгерской сборной (62:59).

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Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.

Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).

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