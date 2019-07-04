В четверг, 4 июля, состоялись четвертьфиналы женского чемпионата Европы по баскетболу-2019, который проходит в Латвии и Сербии.
Испания - Россия
ФИБА
Сборная России, накануне сенсационно пробившись в восьмерку сильнейших, позорно проиграла испанкам. Счет встречи 78:54.
С действующими чемпионкам континента за выход в финал сразятся хозяйки турнира, сербки, разгромившие в 1/4 финала сборную Швеции (87:49).
Вторую пару полуфиналистов составит Франция, в овертайме обыгравшая Бельгию (84:80), и Великобритания. Британки были сильнее венгерской сборной (62:59).
Напомним, что женская сборная Украины проиграла все три матча группового этапа на Евробаскете-2019 и покинула турнир.
Сперва украинки уступили чемпионкам Европы испанкам (77:95), а затем в напряженной встрече проиграли латвийкам (74:82).
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Евробаскет-2019" на OBOZREVATEL.