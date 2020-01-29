Появилось видео расследования с места крушения вертолета Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео с изучением места крушения вертолета, в котором находился легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант.
На официальном YouTube-канале государственного учреждения появилась съемка с места происшествия. На ней видно, как следователи при помощи дрона осматривают местность с высоты и документируют увиденное.
Следователи из Национального совета по безопасности на транспорте на месте крушения вертолета Брайанта
Отметим, что с места катастрофы уже извлечены тела всех девяти жертв. Обломки вертолета Коби Брайанта также были направлены на экспертизу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Кроме того, стало известно о подвиге пилота, который сумел отвести аппарат от города.
Позже было опубликовано видео вертолета Коби Брайанта за полчаса до катастрофы.
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