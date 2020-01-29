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29 января • обновлено в 15:56
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Появилось видео расследования с места крушения вертолета Брайанта

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Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео с изучением места крушения вертолета, в котором находился легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант.

На официальном YouTube-канале государственного учреждения появилась съемка с места происшествия. На ней видно, как следователи при помощи дрона осматривают местность с высоты и документируют увиденное.

Следователи из Национального совета по безопасности на транспорте на месте крушения вертолета Брайанта

Следователи из Национального совета по безопасности на транспорте на месте крушения вертолета Брайанта

Отметим, что с места катастрофы уже извлечены тела всех девяти жертв. Обломки вертолета Коби Брайанта также были направлены на экспертизу.

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Коби Брайант
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