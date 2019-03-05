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Появилось эффектное промо Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

Появилось эффектное промо Финала четырех Кубка Украины по баскетболу
9 - 10 марта будут сыграны полуфинальные и финальные матчи соревнований
1.8тЧитать материал на украинском

Уже в этот уикенд в Днепре пройдет долгожданный Финал четырех Кубка Украины по баскетболу, в рамках которого будут сыграны полуфинальные и финальные матчи соревнований.

В субботу, 9 марта, в 14:00 сыграют "Политехник" и БК "Одесса, а в 17:00 в этот же день будут противостоять друг другу "Днепр" и "Киев-Баскет". Финальный матч состоится 10 марта в 14:00.

Вашему вниманию промо-видео в Финал четырех-2019:

Отметим, что все три матча Финала четырех в прямом эфире покажет медиа-партнер Федерации баскетбола Украины - канал Xsport.

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Определились победительницы Кубка Украины по баскетболу

Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является днепровский баскетбольный клуб "Днепр". В марте прошлого год финальный матч на арене харьковского Дворца спорта "Локомотив" против южненского "Химика" завершился со счетом 78:71.

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Тема
Кубок Украины по баскетболу
Место
УкраинаДнепр
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