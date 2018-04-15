1/2 финала Суперлиги Пари-Матч: анонс 15 апреля, трансляция – Oboz TV

Муниципальный баскетбольный клуб "Николаев" в воскресенье, 15 апреля, попытается использовать свой последний шанс, чтобы переломить ход полуфинала Суперлиги Пари-Матч против "Черкаських Мавп". Третья встреча серии до трех побед состоится на паркете николаевского Дворца спорта "Надежда".

16:00, МБК "Николаев" — "Черкаськи Мавпы"

Полуфинал, матч №3. Счет в серии — 0:2.

Прямая трансляция на официальном сайте ФБУ и OBOZ-TV

Суперлига Пари-Матч

Ход серии до этого момента не дает особых надежд "корабелам": команде Владимира Поляха не откажешь в самоотдаче и желании, однако критическая проблема на позиции первого номера не дает николаевцам даже побороться с самой горячей командой Суперлиги. К тому же, сегодня "Николаев" вновь не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Александра Кушнирова, что явно сокращает диапазон возможностей хозяев. "Мавпы" слишком хороши на определенных отрезках матчей, угнаться за командой Михельсона, не выполняя нужные действия все 40 минут, попросту невозможно.

Суперлига Пари-Матч

И все же, у Николаева остается последний козырь — родной зал. Трибуны в Николаеве точно будет заполнены, кольца "Надежды", все еще остаются крайне специфическими, и с непривычки в них можно не забить буквально все броски. "Мавпы" очевидно едут на выезд с целью закончить серию, однако на своем паркете их соперники могут быть вдвойне опаснее. Если не больше.

В стенах СК "Надежда" команды дважды встречались в течение регулярного чемпионата и обменялись победами. Во втором туре "Мавпы" проиграли 76:80. Через месяц черкасщанам удалось взять реванш в непростом матче 84:76.

Напомним, что в первой игре полуфинала "Мавпы" выиграли 91:78, а во второй - 83:54.