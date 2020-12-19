Последний поединок "Киев-Баскета" в году: анонс Суперлиги Париматч 19 декабря

Максим Иншаков Баскетбол 10:22, 19.12.2020 Обновлено: 11:07, 19.12.2020

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 19 декабря, состоится единственный поединок в Суперлиге Париматч.

Лидер национального первенства "Киев-Баскет" на своей площадке примет БК "Тернополь".

Киев-Баскет – Тернополь

Киев, ПС Венето

Начало – 16:00

Трансляция – Обозреватель, сайт и YouTube ФБУ

Соперники уже хорошо изучили друг друга в течение текущего сезона. С учетом Кубка команды уже трижды встречались между собой.

В ноябре тернопольцы дали бой дома киевлянам – 90:97. В первом матче 1/8 финала Кубка вырвали дома победу, и по сумме двух матчей уступили.

Сейчас обе команды преодолели пик заболеваний в коллективах.

Киевляне продлили до 12 поединков победную серию в Суперлиге Париматч, завоевав волевую победу в последнем поединке против Будивельника.

Тернопольчане в последнем матче вырвали дома в овертайме победу против Николаева.

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