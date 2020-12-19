Последний поединок "Киев-Баскета" в году: анонс Суперлиги Париматч 19 декабря
В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 19 декабря, состоится единственный поединок в Суперлиге Париматч.
Лидер национального первенства "Киев-Баскет" на своей площадке примет БК "Тернополь".
Киев-Баскет – Тернополь
Киев, ПС Венето
Начало – 16:00
Трансляция – Обозреватель, сайт и YouTube ФБУ
Соперники уже хорошо изучили друг друга в течение текущего сезона. С учетом Кубка команды уже трижды встречались между собой.
В ноябре тернопольцы дали бой дома киевлянам – 90:97. В первом матче 1/8 финала Кубка вырвали дома победу, и по сумме двух матчей уступили.
Сейчас обе команды преодолели пик заболеваний в коллективах.
Киевляне продлили до 12 поединков победную серию в Суперлиге Париматч, завоевав волевую победу в последнем поединке против Будивельника.
Тернопольчане в последнем матче вырвали дома в овертайме победу против Николаева.