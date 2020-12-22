Последний матч в 2020 году: анонс Суперлиги Париматч 22 декабря

"Тернополь" – "Будивельник"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 19:00

Трансляция – XSPORT, YouTube ФБУ

Во вторник, 22 декабря, состоится последний матч Суперлиги Париматч в 2020 году, в котором "Тернополь" примет на домашней площадке "Будивельник".

Подопечные Дмитрия Забирченко, которые в нынешнем сезоне дебютировали в элите, выиграли ровно половину поединков – 6 из 12. Столичный клуб, вернувшись в чемпионат Украины по баскетболу, одержал 4 победы при 6 поражениях.

В составе "Тернополя" собраны опытные игроки, которые помогли формальному новичку Суперлиги Париматч хорошо войти в сезон, а "Будивельник" продолжает постепенно набирать обороты. В своем последнем матче подопечные Вальдемараса Хомичуса были близки к сенсационной победе над "Киев-Баскетом", но упустили ее на последних минутах. В предыдущем поединке "Тернополь" также встречался с лидером чемпионата Украины и также потерпел поражение, которое позволило киевлянам уйти на перерыв с идеальной статистикой.

"Будивельник" был близок к сенсационной победе над "Киев-Баскетом" ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит розыгрыш всех первенств страны с 23 декабря из-за отсутствия финансирования со стороны государства.