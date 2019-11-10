Поражение чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, состоялись два поединка регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

"Днепр" победил дома "Химик" (65:57), а "Одесса" в Харькове разгромила местных "Соколов" (87:66).

Днепр - Химик ФБУ

В Днепре большую часть стартовой 10-минутки борьба была равной. В дальнейшем же хозяева сумели оторваться не в последнюю очередь благодаря лучшей реализации дальних бросков. Из-за дуги забивали Сизов, Корниенко и впоследствии Санон.

Во второй четверти гости сделали акцент на защиту, не позволив хозяевам забить даже половину очков по сравнению со стартовой 10-минутки. При этом Химик отыграл 6 из 14 очков отставания.

На начало заключительной четверти южненцы окончательно выровняли положение, отыграв 18 очков отставания. Днепр сохранял преимущество по подборам, но при этом вдвое больше допускал потерь. Впрочем хозяевам хватило сил, чтобы удержать преимущество и довести поединок до победы.

Поэтому Днепр нанес действующему чемпиону второе поражение в сезоне. Сейчас Прометей и Днепр остаются последними командами чемпионата только с одним поражением

В следующем поединке Днепр сыграет дома 29 ноября против Черкаських Мавп. Химик 30 ноября будет играть в Одессе.

Днепр — Химик 65:57 (24:10, 10:16, 14:18, 17:13)

Днепр: Шундель (2 + 6 подборов), Закурдаев, Сизов (3), Тимофеенко (6 + 8 подборов), Чумаков (9 + 7 подборов) — старт; Корниенко (10 + 11 подборов), Бондарчук, Санон (25 + 6 подборов), Коломойский, Глебов (10 + 4 подбора).

Химик: Уильямс (11), Рябчук (4), Войналович (12), Ковалев (4), Угба (5 + 10 подборов) — старт; Марченко (1), Козак, Салливан (15 + 6 подборов), Горобченко (5).

Днепр — Химик ФБУ

В Харькове гости лучше начали игру и сразу сделали комфортную разницу, которая и обеспечила спокойную концовку.

Харьковские Соколы завладели мячом на старте игры и открыли счет набранным баллам попаданием со средней дистанции – отметился Карим Джамар, однако, уже через несколько минут гости оформили рывок 9: 0 и побежали в отрыв. В Одессы хорошо работали Мэйси и Холлоуэй, которые раз за разом убегали в быстрые отрывы и набирали легкие очки, в то время как у харьковчан игра совсем не клеился. Завершилась первая четверть с преимуществом гостей в 8 баллов – 12:20.

Во второй десятиминутке зрители в Харькове больших изменений на паркете не увидели: одесситы продолжали наращивать свое преимущество, а Соколы усилиями Тига пытались хоть как-то удержать разницу. Лишь в концовке второго периода команда Евгения Мурзина сумела несколько сократить разрыв в счете – 29:44.

Третья четверть стала лучшей в матче для Соколов. Главный тренер хозяев Евгений Мурзин нашел нужные слова для своих подопечных в раздевалке и команда, выйдя на паркет в третьей четверти, начала бороться будто на табло и не было разницы в 15 баллов. Все 10 минут в спорткомплексе шла равная борьба, а в конце четверти Джамар своим средним сумел сократить отставание до 11 очков. Однако, на большее команды Мурзина в этой игре не хватило.

Заключительный период прошел полностью по сценарию Олега Юшкина, соответственно Одесса получила легкую победу со счетом 66:87.

Харьковские Соколы — БК Одесса 66:87 (12:20, 17:24, 21:19, 16:24)

Соколы: Джамар (9), Козлов (3), Жалис (3), Тарасенко (10 + 4 подбора), Тиг (10 + 7 подборов + 5 потерь) — старт; Бояркин (10), Тихонов (4), Джексон (6 + 8 подборов), Тищенко (11 + 5 подборов).

Одесса: Мэйси (17 + 5 подборов), Фризен (12), Носков (14 + 4 подборов), Холлоуэй (16 + 7 подборов), Вадим Прокопенко (7) — старт; Щепкин (5), Артамонов (5 + 4 передачи), Браун (2 + 5 подборов), Новиков (7).

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок Суперлиги Пари-Матч "Харьковские Соколы" дал настоящий бой чемпиону страны южненскому "Химику".

Подопечные Евгения Мурзина на своей площадке потрепали нервы фавориту, однако в итоге уступили – 77:93.

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