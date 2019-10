"Пора доставать его майку": дебют украинца Михайлюка в новом сезоне НБА вызвал восторг в сети

Дебют украинца Святослава Михайлюка в новом сезоне НБА произвел фурор среди фанатов и специалистов.

Наш соотечественник провел девять минут на площадке в игре с "Торонто Рэпторс" и за это время набрал девять очков. Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, поразил всех реализацией дальних бросков: Свят забил три трехочковых из четырех.

Такой перфоманс не остался незамеченным. В социальной сети Twitter появились множество восторженных комментариев о защитнике сборной Украины. "После сегодняшнего матча Михайлюк должен получать больше минут", "Пора доставать майку с фамилией Михайлюка", "Прекрасный матч от Михайлюка", "Михайлюк невероятно крутой шутер! Правда, не знаю, написал ли я правильно его фамилию", "Прицельно бросает", – пишут пользователи соцсети.

Bro... Mykhailiuk is such a great shooter. I have no idea if I spelled his name correctly

Meanwhile Svi Mykhailiuk is having himself a nice little spurt. He’s 3-3 from beyond the arc in 6 minutes of work. Might be too little too late in this game but a good sign moving forward.