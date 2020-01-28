Главная Новости
28 января • обновлено в 21:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Показана вся жизнь Коби Брайанта в одной картинке

1.8т
Читать материал на украинском

В сети представили инфографику, охватывающую все вехи карьеры легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в жуткой авиакатастрофе 26 января.

"Есть люди, которые живут баскетболом, для них выходные омрачились новостью о гибели Коби Брайанта. Есть те, кто не интересуются спортом, и недавно узнали о легендарном атакующем защитнике. Мы надеемся, что этот пост поддержит первых и поможет понять феномен Чёрной Мамбы вторым", - говорится в описании к фото в Telegram-канале "Визуальное чтиво".

Биография Коби Брайанта (фото кликабельно)

Визуальное чтиво

Новости
Описан последний день жизни Коби Брайанта

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги