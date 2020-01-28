Показана вся жизнь Коби Брайанта в одной картинке

В сети представили инфографику, охватывающую все вехи карьеры легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в жуткой авиакатастрофе 26 января.
"Есть люди, которые живут баскетболом, для них выходные омрачились новостью о гибели Коби Брайанта. Есть те, кто не интересуются спортом, и недавно узнали о легендарном атакующем защитнике. Мы надеемся, что этот пост поддержит первых и поможет понять феномен Чёрной Мамбы вторым", - говорится в описании к фото в Telegram-канале "Визуальное чтиво".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Позже появились новые жуткие фотографии с места крушения.
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