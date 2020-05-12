Погибшего Брайанта обвинили в смерти пассажиров вертолета
Брат пилота вертолета, в котором разбился легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант, Берг Зобаян обвинил пассажиров в том, что они сами виноваты в крушении авиасудна.
Как сообщает издание Capitalxtra, жена Брайанта, Ванесса, подала судебный иск на компанию Island Express, которая обеспечивала полет. К нему присоединились еще четыре семьи, чьи родственники стали жертвами авиакатастрофы. В ответ на их действия Берг Зобаян, который является главой компании и родственником погибшего пилота, подал встречный иск, обвинив пассажиров.
Он заявляет, что они были прекрасно осведомлены о рисках, которые нес в себе этот полет, а их халатность и необдуманность решения подняться в воздух привела к крушению вертолета. Зобаян отметил, что в то январское утро от полетов отказалась даже полиция Лос-Анджелеса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.