Победы "Химика" и "Запорожья": результаты Суперлиги Париматч 10 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч в четверг, 10 декабря, было сыграно очередные два поединка национального первенства.

"Химик" победил дома "Прометей" (86:83), а БК "Одесса" проиграл дома "Запорожью" – 73:83.

В Южном хозяева неуверенно начали поединок, чем воспользовались решительно настроеные гости. Почти за половину времени стартовой 10-минутки "Прометей" уже имел 10 очков преимущества. И еще до первого перерыва хозяева сумели наладить взаимодействие. Поймал игру Мироненко. Поэтому именно "Химик" выиграл в один балл четверть, в которой команды на двоих набрали 49 очков.

Однако гости продолжили давить на хозяев при каждом удобном случае. Игроки "Прометея" при этом были точнее. Поэтому команда Виталия Черния вернула себе преимущество, обеспечив на большой перерыв 9 очков преимущества.

Еще в первой половине "Химик" претерпел существенных кадровых потерь. Поединок досрочно завершился из-за дисквалификации для Салливана и из-за повреждения для Вашингтона.

Несмотря на потери южненцы после перерыва пытались изменить ход борьбы. Зотов уже в третьей четверти до 10 набранных очков добавил 12 передач. Мироненко довел количество дальних попаданий в четырех из четырех попыток. По набранным очкам в команде в лидеры вышел Нельсон – 16. Но это позволило лишь сократить отставание от "Прометея", не уменьшал давление.

В начале заключительной четверти у гостей уже пять игроков имели 10 и более набранных очков. "Химику" все же удалось вплотную подобраться к сопернику. За 4 минуты до конца Нельсон штрафной после попадания с фолом установил равновесие – 71:71. А потом Зотов впервые с начала второй четверти вновь вывел "Химика" вперед.

В итоге интрига держалась до последнего. Преимущество хозяев возросло до пяти очков за 25 секунд до конца, когда Нельсон реализовал штрафные после дисквалификации результативного у гостей Майерса. Сидоров быстро ответил точным трехочковым, но точку в матче со штрафного поставил все тот же Нельсон. В итоге волевая победа "Химика".

"Химик" — "Прометей" 86:83 (25:24, 16:25, 20:16, 25:18)

"Химик": Ковляр (1), Марченко (14 + 4 передачи), Войналович (10), Нельсон (25 + 9 подборов), Вашингтон — старт; Клевзуник, Рябчук (1 + 4 подбора), Салливан (8 + 4 подбора), Мироненко (15), Зотов (11 + 5 подборов + 12 передач).

"Прометей": Лукашов (10 + 8 передач), Луценко, Липовый (10 + 4 подбора), Стефенс (13 + 8 подборов), Майерс (16 + 8 подборов) — старт; Беликов (5), Петров (10 + 5 подборов + 4 потери), Антипов (1), Сидоров (18).

С начала встречи запорожцы подтвердили слова своего тренера, который накануне южного выезда говорил о четком намереним команды прервать негативную серию в чемпионате из шести поражений подряд.

После трехочкового Грицака в середине стартовой четверти запорожцы имели 8 очков преимущества. Но уже к концу 10-минутки потеряли ее.

Во второй четверти игра несколько выровнялась. Гости на большой перерыв снова вышли вперед – на 5 очков. Традиционно мощно играл у запорожцев Кэффи – 14 очков за первую половину.

После большого перерыва запорожцы продолжали давить соперника, постепенно доведя преимущество в счете до двузначной. Хозяева стремились во что отыграться. Особенно настойчивым против бывшей команды был Кондраков. Очередная его результативная атака за минуту до конца игрового времени сократила разницу до 9 баллов. Однако на большее ни сил, ни времени не хватило.

В итоге БК "Запорожье" прервал в Одессе шестиматчевую серию поражений.

БК "Одесса" — БК "Запорожье" 73:83 (24:23, 13:19, 19:24, 17:17)

"Одесса": Артамонов (9 + 5 подборов), Кондраков (27 + 4 передачи + 4 потери), Носков (2), Давидюк, Браун (4 + 8 подборов + 5 блок-шотов) — старт; Заец (2), Найко (2), Блэйлок (10 + 3 перехвата), Прокопенко (4), Новиков (13 + 5 подборов).

"Запорожье": Кэффи (20 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Форчун (18 + 5 подборов), Мальчевский (6), Грицак (11 + 11 подборов + 3 блок-шота), Маяускас (19 + 8 подборов) — старт; Титов (2), Сизов, Михеев (3), Тихонов (4).

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Киев-Баскет" победил "Черкасских Мавп" в Суперлиге Париматч.