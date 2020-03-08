Победы "Киев-Баскета" и "Днепра": результаты Суперлиги Пари-Матч 8 марта

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 8 марта, состоялись очередные два поединка "регулярки" в Суперлиге Пари-Матч.

В Днепре местный клуб в четвертый раз в текущем сезоне обыграл "Черкаськи Мавпы" (103:95), а "Киев-Баскет" в матче-триллере на выезде был сильнее "Харьковских Соколов" (98:95).

Подопечные Айнарса Багатскиса отдали слишком много сил в еврокубковом поединке против "Каршияки", и харьковчане успешно этим воспользовались.

После неудачного начала для хозяев, когда киевляне лидировали с 15-очковым преимуществом, в игре наступил перелом. "Соколы" взвинтили темп и совершили умопомрачительный спурт, выиграв вторую четверть 36:17.

Довести игру в основное время помешал Максим Пустозвонов, при счете 84:81 забивший спасительный трехочковых.

В дополнительное время морально-волевые качества столичных баскетболистов оказались решающим фактором, так как заключительная минута овертайма стала настоящей игрой нервов. "Киев-Баскет" лидировал 96:87, но пропустил рывок 8:0, едва не ставший фатальным.

Игроки из Харькова имели 8 секунд на последнее владение, но Козлов поторопился с броском, отправив мяч в "молоко".

"Харьковские Соколы" - "Киев-Баскет" 95:98 ОТ (10:23, 36:17, 19:23, 19:21, 11:14)

Харьковские Соколы: Бояркин (16 + 7 передач + 4 потери), Козлов (16), Джамар (14 + 5 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Тарасенко (4), Тихонов (6) - старт; Грэм (37 + 15 подборов + 4 передачи), Тищенко (2 + 5 подборов), Шаповалов.

Киев-Баскет: Шепард (9), Крутоус (13 + 5 подборов), Хилл (15 + 11 подборов), Павлов (5 + 5 подборов), Коренюк (6) - старт; Классен (19 + 5 передач + 3 перехвата), Петров (16 + 9 подборов + 5 потерь), Пустозвонов (9), Близнюк (6).

Во второй игре дня команда Дениса Журавлёва продлила собственную победную серию в регулярном чемпионате Суперлиги до семи поединков, отгрузив более 100 очков в кольцо "Черкаських Мавп".

Ротацией в восемь человек, половина из которых - молодые украинцы (в старте у Максима Михельсона, например, вышел Игорь Сергеев, а Никита Руслов отыграл более получаса в качестве основного плеймейкера), "Мавпам" было очень сложно рассчитывать на выездную победу над Днепром. Но черкасчане очень старались - если на своей половине площадки у гостей получалось явно не всё, то в нападении они играли очень прилично, реализовав 47% трёхочковых и заработав почти 30 штрафных, - и сделали встречу, в которой они числились аутсайдерами, по-настоящему конкурентной.

Впрочем, несмотря на выдающийся статистический перфоманс Сеада Хаджифейзовича, совсем немного не дотянувшего до "тридцатки" в графе набранных очков, нервной концовки Днепр не допустил. Ключевым в поединке стал рывок "речников" в первой половине четвёртой четверти (подуставшие "Мавпы" ненадолго забуксовали в атаке, и двух-трёх кризисных минут от соперника подопечным Дениса Журавлёва с головой хватило, чтобы сделать собственный перевес на табло двузначным), а одним из наиболее заметных его действующих лиц стал Иссуф Санон.

Вернувшийся на паркет после трёхмесячного перерыва защитник "Днепра" провёл на площадке всего девять минут - но успел набрать аж 13 очков, восемь из которых пришлись именно на решающий отрезок. Засидевшегося в лазарете и явно соскучившегося по официальным встречам партнёра поддержали Анатолий Шундель и Джаред Террелл, и ближе, чем на два владения, черкасские баскетболисты к сопернику не подбирались вплоть до сирены об окончании поединка.

Победа над "Мавпами" стала для "Днепра" седьмой подряд в регулярном чемпионате Суперлиги - лидерство "речников" в турнирной таблице остаётся весьма убедительным. Сезонную же серию с черкасчанами парни Журавлёва и вовсе забрали со счётом 4:0.

"Днепр" - "Черкаськи Мавпы" 103:95 (29:20, 21:28, 27:26, 26:21)

Днепр: Дугат (11 + 7 передач), Закурдаев (10 + 5 передач), Террелл (23 + 3 перехвата), Тимофеенко (16 + 8 подборов), Фесенко (9 + 6 подборов) - старт; Шундель (14), Санон (13), Корниенко (5), Глебов (2), Сизов, Чумаков.

Черкаськи Мавпы: Руслов (11 + 9 передач), Кольченко (11), Конев (8), Райт (18), Сергеев (2) - старт; Хаджифейзович (28 + 7 подборов), Ткаченко (11 + 6 подборов), Бондаренко (6 + 4 передачи).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне чемпион страны южненский "Химик" не без нервов обыграл земляков из БК "Одессы" (88:77), а МБК "Николаев" дома был сильнее гостей из Запорожья (95:88).

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