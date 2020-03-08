Главная Новости
8 марта • обновлено в 17:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Победы "Киев-Баскета" и "Днепра": результаты Суперлиги Пари-Матч 8 марта

706
Читать материал на украинском

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 8 марта, состоялись очередные два поединка "регулярки" в Суперлиге Пари-Матч.

В Днепре местный клуб в четвертый раз в текущем сезоне обыграл "Черкаськи Мавпы" (103:95), а "Киев-Баскет" в матче-триллере на выезде был сильнее "Харьковских Соколов" (98:95).

Подопечные Айнарса Багатскиса отдали слишком много сил в еврокубковом поединке против "Каршияки", и харьковчане успешно этим воспользовались.

После неудачного начала для хозяев, когда киевляне лидировали с 15-очковым преимуществом, в игре наступил перелом. "Соколы" взвинтили темп и совершили умопомрачительный спурт, выиграв вторую четверть 36:17.

Довести игру в основное время помешал Максим Пустозвонов, при счете 84:81 забивший спасительный трехочковых.

В дополнительное время морально-волевые качества столичных баскетболистов оказались решающим фактором, так как заключительная минута овертайма стала настоящей игрой нервов. "Киев-Баскет" лидировал 96:87, но пропустил рывок 8:0, едва не ставший фатальным.

Игроки из Харькова имели 8 секунд на последнее владение, но Козлов поторопился с броском, отправив мяч в "молоко".

"Харьковские Соколы" - "Киев-Баскет" 95:98 ОТ (10:23, 36:17, 19:23, 19:21, 11:14)

Харьковские Соколы: Бояркин (16 + 7 передач + 4 потери), Козлов (16), Джамар (14 + 5 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Тарасенко (4), Тихонов (6) - старт; Грэм (37 + 15 подборов + 4 передачи), Тищенко (2 + 5 подборов), Шаповалов.

Киев-Баскет: Шепард (9), Крутоус (13 + 5 подборов), Хилл (15 + 11 подборов), Павлов (5 + 5 подборов), Коренюк (6) - старт; Классен (19 + 5 передач + 3 перехвата), Петров (16 + 9 подборов + 5 потерь), Пустозвонов (9), Близнюк (6).

Во второй игре дня команда Дениса Журавлёва продлила собственную победную серию в регулярном чемпионате Суперлиги до семи поединков, отгрузив более 100 очков в кольцо "Черкаських Мавп".

Ротацией в восемь человек, половина из которых - молодые украинцы (в старте у Максима Михельсона, например, вышел Игорь Сергеев, а Никита Руслов отыграл более получаса в качестве основного плеймейкера), "Мавпам" было очень сложно рассчитывать на выездную победу над Днепром. Но черкасчане очень старались - если на своей половине площадки у гостей получалось явно не всё, то в нападении они играли очень прилично, реализовав 47% трёхочковых и заработав почти 30 штрафных, - и сделали встречу, в которой они числились аутсайдерами, по-настоящему конкурентной.

Впрочем, несмотря на выдающийся статистический перфоманс Сеада Хаджифейзовича, совсем немного не дотянувшего до "тридцатки" в графе набранных очков, нервной концовки Днепр не допустил. Ключевым в поединке стал рывок "речников" в первой половине четвёртой четверти (подуставшие "Мавпы" ненадолго забуксовали в атаке, и двух-трёх кризисных минут от соперника подопечным Дениса Журавлёва с головой хватило, чтобы сделать собственный перевес на табло двузначным), а одним из наиболее заметных его действующих лиц стал Иссуф Санон.

Вернувшийся на паркет после трёхмесячного перерыва защитник "Днепра" провёл на площадке всего девять минут - но успел набрать аж 13 очков, восемь из которых пришлись именно на решающий отрезок. Засидевшегося в лазарете и явно соскучившегося по официальным встречам партнёра поддержали Анатолий Шундель и Джаред Террелл, и ближе, чем на два владения, черкасские баскетболисты к сопернику не подбирались вплоть до сирены об окончании поединка.

Победа над "Мавпами" стала для "Днепра" седьмой подряд в регулярном чемпионате Суперлиги - лидерство "речников" в турнирной таблице остаётся весьма убедительным. Сезонную же серию с черкасчанами парни Журавлёва и вовсе забрали со счётом 4:0.

"Днепр" - "Черкаськи Мавпы" 103:95 (29:20, 21:28, 27:26, 26:21)

Днепр: Дугат (11 + 7 передач), Закурдаев (10 + 5 передач), Террелл (23 + 3 перехвата), Тимофеенко (16 + 8 подборов), Фесенко (9 + 6 подборов) - старт; Шундель (14), Санон (13), Корниенко (5), Глебов (2), Сизов, Чумаков.

Черкаськи Мавпы: Руслов (11 + 9 передач), Кольченко (11), Конев (8), Райт (18), Сергеев (2) - старт; Хаджифейзович (28 + 7 подборов), Ткаченко (11 + 6 подборов), Бондаренко (6 + 4 передачи).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне чемпион страны южненский "Химик" не без нервов обыграл земляков из БК "Одессы" (88:77), а МБК "Николаев" дома был сильнее гостей из Запорожья (95:88).

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Чемпионат Украины по баскетболу Суперлига
Теги
Киев-Баскет БК Черкаськи Мавпы БК Днепр
Источник
Источник: пб
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Свитолина
VS
Боузкова
Тотал больше 20,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Лестер
VS
Астон Вилла
Победа Лестера с форой (-1)
1.61 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Арминия
Победа Штутгарта
1.89 Сделать ставку
Зенит
VS
Уфа
Тотал меньше 2.5
1.82 Сделать ставку
Ланс
VS
Орлеан
Победа Ланса с форой (-1)
2.04 Сделать ставку
Лос-Анджелес
VS
Филадельфия Юнион
Победа Лос-Анджелеса с форой (-1)
1.61 Сделать ставку
Колос
VS
Шахтер
Тотал больше 3-х голов
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Галатасарай
Тотал больше 3-х голов
2.304 Сделать ставку
Победа Херрманн
3.40 Сделать ставку
Победа Йоханнеса Бе
2.1 Сделать ставку