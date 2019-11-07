Победа "Черкаських Мавп": результаты Суперлиги Пари-Матч 7 ноября

В четверг, 7 ноября, в Украине состоялись очередные два поединка чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

"Черкаськи Мавпы" нанесли поражение в гостевом матче "Николаеву" (68:76), а лидер первенства "Прометей" просто уничтожил "Запорожье" (103:77).

Команда Максима Михельсона сильно провела стартовые 30 минут поединка, сформировав преимущество настолько комфортное, что мощная попытка камбэка от "корабелов" в концовке оказалась безрезультатной.

МБК Николаев - Черкаськи Мавпы 68:76 (16:25, 15:19, 14:23, 23:9)

МБК Николаев: Зотов (9 + 4 передачи + 4 потери), Луценко (22 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Онуфриев (12), Приймак (4), Бристол (7 + 5 подборов) - старт; Адедиран (6), Хохоник (5), Юрченко (3), Мещеряков, Давидюк.

Черкаськи Мавпы: Попов (9 + 5 передач + 4 потери), Руслов (4), Беликов (3 + 10 подборов), Райт (27 + 8 подборов), Хаджифейзович (15 + 4 потери) - старт; Эйрингтон (9 + 6 передач), Ткаченко (5), Сергеев (4 + 5 подборов), Воевода, Бондаренко, Нагорный.

Второй в сезоне официальный поединок между Запорожьем и Прометеем выдался куда менее конкурентным, нежели первый. В конце сентября в Каменском команда Валерия Плеханова ещё в середине четвёртой четверти была в игре, и лишь затем пропустила мини-рывок имени Ильи Сидорова с Джейлоном Миллером, а сейчас бронзовых призёров минувшего чемпионата хватило только на 15 минут - уже к большому перерыву хозяева "горели" 14 баллов, а во второй половине "титаны" без особых сложностей довели встречу до разгромной победы.

Поражение от Прометея стало для запорожских баскетболистов пятым в шести последних матчах и третьим кряду в родных стенах: подопечные Плеханова находятся в кризисе, и почти трёхнедельный перерыв в календаре явно должен пойти им на пользу. "Титаны", в свою очередь, остаются единоличными лидерами сезона - а с новой боевой единицей в лице Руслана Отверченко, дебютировавшего под началом Карлиса Муйжниекса двумя трёхочковыми попаданиями за 11 минут (Запорожье, для сравнения, пять раз забило из-за дуги за весь матч), должны стать ещё сбалансированнее и сильнее, сообщает ПБ.

БК Запорожье - Прометей 77:103 (19:24, 19:28, 17:25, 22:26)

БК Запорожье: Сталлворт (4), Рэндольф (15 + 5 перехватов), Михеев (2), Шевченко (5), Симмонс (15 + 10 подборов) - старт; Кожемякин (15 + 3 перехвата), Липовцев (11 + 7 подборов), Немцу (5), Буц (3), Титов (2).

Главный тренер: Валерий Плеханов.

Прометей: Лукашов (19 + 5 передач), Трент (12 + 5 передач), Мальчевский (18 + 3 блок-шота), Конате (21), Майерс (5 + 7 подборов + 5 передач + 2 блок-шота + 5 потерь) - старт; Миллер (12 + 8 подборов + 2 блок-шота), Отверченко (6), Антипов (5 + 5 подборов), Сидоров (5 + 5 передач), Кривцов, Унгурян, Месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября Киев-Баскет легко разобрался с гостями из Запорожья - 110:73.

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