Победа чемпиона: результаты Суперлиги Париматч 15 ноября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 15 ноября, проходят очередные два поединка в Суперлиге Париматч.

В главном матче дня "Днепр" на своей площадке обыграл "Харьковских Соколов" (88:77), а "Запорожье" играет с "Прометем".

Хозяева подходили к этому поединку в оптимальном составе, гости играли без Александра Тарасенко и Владимира Шевченко. Ротация днепрян была гораздо шире и Денис Журавлев использовал ее на полную, сыграв еще до большого перерыва 11 игроков. Не виходил на площадку только центровой Кирилл Натяжко.

"Днепр" довольно уверенно выиграл первую половину, сделав солидный рывок за счет серии дальних попаданий на экваторе второй десятиминутки. Хозяева контролировали темп, лучше двигали мяч, получая возможности для свободных атак с периметра. Соколы не проиграли борьбу на щитах и ​​даже имели лидерство на старте матча, но на дистанции первой половины "Днепр" выглядел убедительнее и получил 11 очков преимущества перед второй частью матча.

После большого перерыва "Днепр" сбавил обороты, но даже играя не на 100%, контролировал преимущество в счете до финальной сирены. "Соколы", в первую очередь усилиями Игоря Чумакова, держались в игре, но на большее гостей в этой игре не хватило.

"Днепр" свой следующий матч сыграет 19 ноября в Черкассах против местных "Мавп", "Соколы" 20 ноября на выезде будут противостоять "Николаеву".

"Днепр" — "Харьковские Соколы" 88:77 (25:21, 21:14, 24:25, 18:17)

Днепр: Дугат (7 + 4 передачи), Террелл (24 + 4 подбора + 5 передач), Глебов (12), Бобров (6 + 5 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (12 + 7 подборов) – старт; Коломойский, Шундель (9), Корниенко (4 + 7 подборов), Санон (5), Закурдаев (3), Кравцов (6).

Соколы: Бояркин (11 + 6 передач + 4 перехвата), Боггс (10), Месяц (8), Немцу (6 + 8 подборов), Дэнди (10 + 11 подборов + 5 передач) — старт; Мусиенко (2), Чумаков (17), Граф (13 + 5 передач).

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