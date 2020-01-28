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28 января • обновлено в 18:36
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Пилот вертолета Брайанта совершил героический поступок перед падением

2.7т
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Пилот вертолета Коби Брайанта, который потерпел крушение с легендарным бакетболистом на борту, Ара Зобаян мог в последний момент увести падающее авиасудно от жилых домов.

Журналист телеканала WFAA-TV опубликовал у себя в Twitter схему движения вертолета, на которой видно, что перед катастрофой судно пролетало над городом Калабасас. Он утверждает, что такое поведение пилота может свидетельствовать о том,что он пытался избежать столкновения с жилыми домами перед крушением.

Место крушения вертолета

Место крушения вертолета

Напомним, жертвами крушения стали девять человек – Коби и Джанна Брайанты, подруга дочери баскетболиста Алисса Альтобелли со своими родителями Джоном и Кэри, еще одна юная спортсменка Пэйтон Честер со своей мамой Сарой, тренер "Академии Мамба Спорт" Кристина Маузер и пилот Ара Зобоян.

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Коби Брайант
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