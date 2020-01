Пилот вертолета Брайанта совершил героический поступок перед падением

Пилот вертолета Коби Брайанта, который потерпел крушение с легендарным бакетболистом на борту, Ара Зобаян мог в последний момент увести падающее авиасудно от жилых домов.

Журналист телеканала WFAA-TV опубликовал у себя в Twitter схему движения вертолета, на которой видно, что перед катастрофой судно пролетало над городом Калабасас. Он утверждает, что такое поведение пилота может свидетельствовать о том,что он пытался избежать столкновения с жилыми домами перед крушением.

NEW: The helicopter (pic below) carrying @kobebryant departed Orange County this morning. Flight track shows it circled Glendale then flew west. It appears the pilot might have avoided homes nearby. pic.twitter.com/megEg0jVPs