Пилот вертолета Брайанта совершил героический поступок перед падением

Пилот вертолета Коби Брайанта, который потерпел крушение с легендарным бакетболистом на борту, Ара Зобаян мог в последний момент увести падающее авиасудно от жилых домов.
Журналист телеканала WFAA-TV опубликовал у себя в Twitter схему движения вертолета, на которой видно, что перед катастрофой судно пролетало над городом Калабасас. Он утверждает, что такое поведение пилота может свидетельствовать о том,что он пытался избежать столкновения с жилыми домами перед крушением.
Место крушения вертолета
NEW: The helicopter (pic below) carrying @kobebryant departed Orange County this morning. Flight track shows it circled Glendale then flew west. It appears the pilot might have avoided homes nearby. pic.twitter.com/megEg0jVPs— Jason Whitely (@JasonWhitely) January 26, 2020
Напомним, жертвами крушения стали девять человек – Коби и Джанна Брайанты, подруга дочери баскетболиста Алисса Альтобелли со своими родителями Джоном и Кэри, еще одна юная спортсменка Пэйтон Честер со своей мамой Сарой, тренер "Академии Мамба Спорт" Кристина Маузер и пилот Ара Зобоян.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Позже появились новые жуткие фотографии с места крушения.
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