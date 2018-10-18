Первый выезд дебютанта: анонс Суперлиги Пари-Матч 18 октября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в четверг, 18 октября, состоится очередная встреча регулярного чемпионата. В Южном местный "Химик" сразится с дебютантом сезон "Киев-Баскетом". Игра на паркете спорткомплекса "Олимп" начнется в 18:00.

Традиционно отечественные поклонники баскетбола смогут увидеть прямую трансляцию матча на сайте национальной федерации, странице организации в социальной сети Facebook.

18:00. Южный, ФСК "Олимп". "Химик" – "Киев-Баскет", трансляция – сайт ФБУ, Facebook ФБУ, купить билеты

Хозяева площадки не самым удачным образом начали новый сезон. Подопечные Виталий Степановского добыли лишь одну победу в трех матчах, одолев аутсайдера чемпионата харьковский "Политехник" (99:61).

Киевляне в свою очередь, оставшись единственной столичной командой в элите, несмотря на статус дебютанта, смотрятся весьма уверенно. В стартовой игре команда Евгения Мурзина дала настоящий бою действующему чемпиону "Черкаським Мавпам" (75:80), затем обыграли "Запорожье" (103:82) и "Николаев" (85:72).

В то же время отметим, что для киевлян поединок в Южном станет первым выездным в новом розыгрыше Суперлиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" стартовали в групповом турнире Кубка Европы ФИБА.