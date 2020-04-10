Первый в истории: ФБУ объявила о старте Сyber Суперлиги Пари-Матч
Федерация баскетбола Украины и титульный спонсор мужской Суперлиги – TM Parimatch запускают первый в истории киберчемпионат Украины.
В турнире примут участие профессиональные баскетболисты. Чемпионат будет называться Сyber Суперлига Пари-Матч.
Турнир стартует уже 17 апреля и продлится почти две недели. Он объединит 12 профессиональных украинских баскетболистов, которые должны определить чемпиона в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4.
Среди участников соревнований игроки сборной Украины, а также ведущие баскетболисты украинской Суперлиги.
Состав участников Сyber Суперлиги Пари-Матч:
Игорь Бояркин ("Харьковские Соколы")
Александр Липовый ("Промитеас", Греция)
Артем Пустовой ("Барселона", Испания)
Иссуф Санон ("Днепр")
Максим Закурдаев ("Днепр")
Роман Новиков ("Одесса")
Александр Кобец ("Черкаськи Мавпы")
Юрий Кондраков ("Киев-Баскет")
Александр Антипов ("Прометей")
Вячеслав Петров ("Киев-Баскет")
Вадим Прокопенко ("Одесса")
Андрей Кожемякин ("Запорожье")
17 и 18 апреля состоятся игры группового этапа. Каждая из групп будет сформирована из трех геймеров, два лучших выйдут в плей-офф.
Серии плей-офф пройдут до двух побед. 1/4 финала состоится 22 апреля, а полуфиналы – 25 апреля. Финал и серия за третье место Сyber Суперлиги Пари-Матч пройдут 28 апреля. Впоследствии будет объявлен состав групп и расписание группового этапа чемпионата.
Медиа партнером соревнований выступит телеканал Xsport. Все матчи в сопровождении комментаторов будут доступны в эфирном плеере канала, а также на сайте ФБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила о завершении сезона Суперлиги Пари-Матч за-за коронавируса.