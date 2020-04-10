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10 апреля • обновлено в 22:46
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Первый в истории: ФБУ объявила о старте Сyber Суперлиги Пари-Матч

2.3т
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Федерация баскетбола Украины и титульный спонсор мужской Суперлиги – TM Parimatch запускают первый в истории киберчемпионат Украины.

В турнире примут участие профессиональные баскетболисты. Чемпионат будет называться Сyber Суперлига Пари-Матч.

Турнир стартует уже 17 апреля и продлится почти две недели. Он объединит 12 профессиональных украинских баскетболистов, которые должны определить чемпиона в игре NBA 2K20 на Sony Playstation 4.

Среди участников соревнований игроки сборной Украины, а также ведущие баскетболисты украинской Суперлиги.

Первый в истории: ФБУ объявила о старте Сyber Суперлиги Пари-Матч

Состав участников Сyber Суперлиги Пари-Матч:

Игорь Бояркин ("Харьковские Соколы")

Александр Липовый ("Промитеас", Греция)

Артем Пустовой ("Барселона", Испания)

Иссуф Санон ("Днепр")

Максим Закурдаев ("Днепр")

Роман Новиков ("Одесса")

Александр Кобец ("Черкаськи Мавпы")

Юрий Кондраков ("Киев-Баскет")

Александр Антипов ("Прометей")

Вячеслав Петров ("Киев-Баскет")

Вадим Прокопенко ("Одесса")

Андрей Кожемякин ("Запорожье")

17 и 18 апреля состоятся игры группового этапа. Каждая из групп будет сформирована из трех геймеров, два лучших выйдут в плей-офф.

Серии плей-офф пройдут до двух побед. 1/4 финала состоится 22 апреля, а полуфиналы – 25 апреля. Финал и серия за третье место Сyber Суперлиги Пари-Матч пройдут 28 апреля. Впоследствии будет объявлен состав групп и расписание группового этапа чемпионата.

Медиа партнером соревнований выступит телеканал Xsport. Все матчи в сопровождении комментаторов будут доступны в эфирном плеере канала, а также на сайте ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила о завершении сезона Суперлиги Пари-Матч за-за коронавируса.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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