"Первый контракт – $100": баскетболист сборной Украины о начале карьеры, игре и жизни в США

Александр Кобец - один из лидеров национальной сборной Украины по баскетболу, лучший "снайпер" в истории "Черкасских Мавп", ныне выступающий в G-Лиге в США за фарм-клуб "Вашингтон Уизардс" - "Кэпитал Сити".

Александр недавно вернулся из Америки в Черкассы и "Телеграф Спорт" удалось пообщаться с украинским баскетболистом на разные темы: о жизни в Америке, "Черкасских Мавпах", сравнениях с Лукой Дончичем и восстановлении от тяжелой травмы.

- Ты недавно вернулся из США. Расскажи о своей повседневной жизни за океаном.

- В Америке люди немного по-другому думают — это самое большое отличие для меня. Люди там живут намного проще.

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- Остался бы там жить?

- В Америке интересно жить, когда ты там занят любимым делом. Но если, как у меня получилось (травма), то начинаешь скучать за домом. Болеть всегда сложнее.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ

- Расскажи немного о своем детстве. Как начал заниматься баскетболом?

- У нас баскетбольная семья: брат — баскетболист, мама — баскетболистка и папа тоже играл в баскетбол. У меня с самого рождения все было предрешено - "баскетбольное ДНК", поэтому я с раннего детства вместо садика с папой ходил на баскетбольную площадку (смеется). Баскетбол мне очень нравится, я думаю, он у меня в крови.

- В 12 лет ты переехал в Черкассы. Сложно дался этот переезд?

- По началу было сложно, переехал в 12 лет. У меня было еще несколько предложений в то время, но я решил остановиться на Черкассах — мы с папой посчитали, что там отличный тренер, который сможет развивать меня — так и получилось. Главная сложность была в том, что, 12 лет и я жил сам, без родителей, а потом постепенно привык и акклиматизировался к этим условиям.

- От каких предложений тогда отказался?

- Мне предлагали в Америку поехать и мог пойти в БК "Днепр". "Днепр" ближе к дому был, а в Америку посчитали, что еще рано. Максим Михельсон взял меня в Черкассы и все детство работал со мной, и он отлично развил молодежь: Я, Свят Михайлюк, Никита Воевода. Считаю, Михельсон отлично справился со своей задачей — развил молодежь.

- О начале своего пути в первой команде "Мавп"

- Мы со Святом Михайлюком пришли в команду в сезоне 2012/13, наставником тогда был Йовица Арсич. Ездили на сборы с ними, где-то в заявку попадали, но толком не играли — сидели в основном, но уже привыкали к уровню Суперлиги.

- Максим Михельсон сильно повлиял на становления твоей карьеры?

- Он давал нам шансы проявить себя, но, все равно, мы должны были оправдывать их. Он всегда говорил: "У вас будут шансы проявить тебя, просто вам нужно их использовать". Я считаю, что всем молодым игрокам шансы даются равномерные. Очень важно использовать свои шансы: всегда можно показать себя на тренировках, да и в играх тебе дают какие-то минуты-секунды проявить себя. Очень хорошо, что получилось так, что тренер "молодежки" пришел работать в команду Суперлиги, потому что, если бы это был иностранец, то для него мог бы быть важен только результат наперекор развитию молодых игроков. Но позиция президента клуба была такая: "Нам нужно развивать молодежь". Время давалось молодым, где-то наперекор результатам, но давалось.

100$ - ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ

- Как обстояли финансовые дела в "Мавпах", каков был твой первый контракт?

- Мой первый контракт (соглашение с родителями) был в 14 лет. Первый профессиональный контракт был в 2014 году с зарплатой 100 долларов — это было приятно.

- О чемпионском сезоне "Черкасских Мавп" - первое "золото" в истории.

- У нас было провальное начало того сезона, команда была неплохая, но начало мы провели смазано по разным причинам команда играла не очень хорошо, но потом удалось выйти на хороший уровень — нашли "свой" состав. Были одним целым, как на площадке, так и вне ее — тут и кроется причина успеха.

Об уровне украинской Суперлиги

- Раньше был совершенно другой уровень Суперлиги. Когда в команде было по 5-6 "топовых" легионеров, которые котировались в Европе. Все было по-другому до войны и экономического кризиса.

- Сейчас украинский баскетбол выходит из кризиса?

- Я считаю, что баскетбол сейчас подымается — ФБУ очень много для этого делает, я считаю, когда Михаил Юрьевич Бродский пришел, то он очень много сделал для украинского баскетбола, и еще очень много сделает. Он отлично справляется — баскетбол сейчас выходит на уровень выше. Чемпионат становиться сильнее. Баскетбол прогрессирует чуть быстрее, чем даже наш футбол. Люди начинают ходить на трибуны — баскетбол на правильном пути.

ПЕРЕЕЗД В США

О выступлениях в Летней лиге НБА

- Я всегда хотел попробовать свои силы в Америке и играть там — это была моя мечта и когда у меня появилось предложение от "Булз", то я согласился. Поехал немного раньше, так как я готовился, потому что, там баскетбол другой, нужно было индивидуально поработать и над "физикой", потом я приехал в Чикаго и понял, что баскетбол другой.

- В чем разница?

- Там очень следят за аналитикой, за какими-то своими моментами, за которыми в Украине даже не смотрят. Этот переход мне дался тяжело, мне нужно было заново "учить" баскетбол. Я каждую игру ждал свой шанс. Но, я считаю, что мне не дали шанса проявить себя.

- Три главных отличия украинского и американского баскетбола…

- Скорость, уверенность игроков, защитные принципы. Можно называть их очень много — там другой баскетбол.

О переходе из "Мавп" в НБА

- У меня было устное соглашение с Михаил Юрьевичем Бродским. Он мне сразу сказал: "Я хочу, чтобы ты развивался и препятствовать тебе не буду, если будет хорошее предложение, то никто тебя тут держать не будет". Так и получилось, было хорошее предложение. Я уже знал, что буду играть в Америке, но так как сезон в там стартует позже я принял решение помочь родному клубу пробиться в Еврокубки — мы прошли в групповой этап и я с чистой душой поехал в США.

- Как в Америке проходит популяризация баскетбола среди болельщиков? Фанаты и команда — одно целое?

- В Америке больше благотворительных конкурсов и клубы стараются больше уделять внимание благотворительности, но и к болельщикам тоже отношение отличное, потому что, там очень хорошо работает медиа-система, которая постоянно популяризирует баскетбол. Постоянно проводя автограф-сессии и другие различные мероприятия. Там люди фанатеют от баскетбола, постоянно заполняют трибуны до отказа, если команда плохо играет, то количество фанатов уменьшается, но, все равно, очень много — 15 минимум приходит на игру и это в худшее время команды — атмосфера сумасшедшая.

Начало твоего пути в НБА….

- Сначала я подписал контракт с клубом НБА - Вашингтон Уизардс прошел с ними тренировочный лагерь и потом меня "отцепили" в фарм-клуб ("Кэпитал Сити Гоу-Гоу"). Там очень хорошая система, потому что, обе команды тренируются вместе. Главный тренер имеет возможность просматривать всю молодежь. Там очень большой тренировочный комплекс, где по верху везде стекла и генеральные менеджера сидят и смотрят каждую тренировку, как команд НБА, так и команд G-лиги — там постоянно смотрят за тем, как ты развиваешься.

- Реально попасть с фарм-клуба в первую команду?

- Да, это все реально! Во-первых, почему я туда пошел? У меня были предложения и из Европы, которые в данный момент были финансово выгоднее для меня, потому что это европейские чемпионаты, а фарм-клубы НБА не платят таких денег - это больше перспектива и шанс и когда у меня была возможность выбрать: деньги или перспектива, то я даже не сомневался — сказал своему агенту: "Мы будем идти больше по развитию, деньги сейчас не стоят в приоритете — они еще придут".

- Кто из Европы предлагал контракт?

- Звали из Лиги-ВТБ (Россия), были предложения от израильских клубов — нормальные чемпионаты, которые очень финансово выгодны.

КУМИРЫ

- Есть или у тебя кумир в баскетболе или игрок, на которого равняешься?

- Мой любимый игрок - Коби Брайант, но если смотреть на игроков моей позиции, то мне нравиться, как играет Клей Томпсон, я смотрю все его игры и слежу за его игрой. Он отличный защитник, который способен обострять игру в нужный момент и при этом он "белый". Мне нравится следить за ним и брать для себя что-то новое.

- Общаешься там со Святом Михайлюком? С кем еще из именитых игроков поддерживаешь общение?

- Да, конечно, мы общаемся. Он прилетал в Вашингтон на игру, я к нему на игры ходил. Хотели вместе отпраздновать Новый год, но я получил травму. А так, то очень хорошо общаемся, тем более, у нас один агент. С другими звездами НБА? Я бы не сказал, что прям общаюсь, но иногда какие-то контакты есть. К примеру, мы приходим на тренировку, а в нашей раздевалке были: Дуайт Ховард, Джон Уолл, Брэдли Бил, но я с ними прям так сильно не общался, а ребята из команды очень хорошо общаются с Джоном Уоллом — для меня это был сюрприз. Там все очень приветливы, даже если друг друга не знают, все равно подходят и общаются. Звездной болезни вообще нет! Помню, пришел первый раз пришел к нам в раздевалку и там был Ховард и он говорит мне: "Ты, как Лука Дончич, выглядишь" (смеется).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ И ТРАВМА

О играх за сборную и злополучной травме в конце игры со Словенией

- Я приехал в сборную, даже не сомневался, ехать мне или не ехать, потому что еще летом пообещал Михаил Юрьевичу Бродскому, что приеду, помогу сборной, так как не будет возможности это сделать у игроков НБА. Это баскетбол — травмы его обратная сторона, от них никто не застрахован — случилось так, как случилось, а сейчас у меня все мысли об восстановлении. У меня одни из лучших американских физиотерапевтов, которые специалисты в своем деле.

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- Помог ли как-то клуб в этой ситуации?

- Я бы не сказал, что они помогли, потому что между клубом и федерациями баскетбола есть некоторые условия поездки игрока в национальную команду. На момент пребывания в сборной ответственность лежит на них. Клуб не мог мне помогать, потому что это большой прецедент, если бы они мне сейчас помогли, то потом обязаны были бы помогать всем, кто получил травмы в играх за сборную.

О восстановлении

Операция прошла отлично, потихоньку восстанавливаюсь, начал еще на второй день после операции. Первые 6 недель ходил на костылях, а сейчас уже почти полностью могу нагружать ногу, могу сказать, что мое восстановление идет в кротчайшие строки и я скоро вернусь.

- Почему клубы Евролиги и НБА не хотят отправлять своих игроков в национальные сборные?

- Во-первых конфликт Евролиги и FIBA — уже способствует тому, что игроки не приезжают в сборную — нету международной паузы и система, которую приняла FIBA не подходит для Евролиги. А в НБА не могут отпускать игроков, потому что у них свой чемпионат и свое видения — у них 82 игры за сезон и это без плей-офф.

- В чем причина неудач "Черкасских Мавп" в этом сезоне?

- Это мини-загадка для меня. Каждый думает по-разному, но они стараются и тренер, и команда. Все стараются — никто не работает в пол силы. Тренеры стараются изменить рисунок игры — команда работает, просто пока есть какой-то спад. Главное сделать выводы и не повторять ошибок, а в плей-офф они выходят, так что все еще впереди — пройти первый раунд и ты уже в четверке лучших.

- Самое смешное, что писали болельщики в соцсетях?

- Постоянно просят игровые майки, очень много таких сообщений. Но, когда я играл в Украине, люди даже не понимают, что у нас одна домашняя и одна выездная форма на сезон, и даже физически у тебя это не получиться — тебе еще в ней играть надо. Это было самым смешным для меня. В Америке ты можешь на каждую игру выходить в новой форме и игровую майку подарить - там это не проблема.

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